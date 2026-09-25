美財長貝森特宣布 貿易戰休兵再延兩個月

美國財政部長貝森特宣布，美中同意將延長貿易戰休兵期兩個月，從原本的今年11月10日，延至明年1月10日，比先前媒體報導的六個月更短。中國大陸國家主席習近平已抵達華府，展開11年來首見的訪美國是訪問，美國總統川普親自接機，為24日的會談揭開序幕。

習近平夫婦於台灣時間24日凌晨抵達華府近郊的安德魯斯聯合基地，川普在機場與兩人握手。習近平2015年訪問華府時，接機的是時任副總統拜登，川普打破慣例，也讓習近平有機會向大陸民眾展現中國與美國平起平坐的畫面。

貝森特約略同一時間宣布，美中去年達成、旨在壓低雙方關稅的協議，將延長至明年1月10日。他接受福斯新聞訪問時說：「我不知道能否達成更大的協議。」

延期的時間較預期縮短，意味著支撐美中關係的「建設性戰略穩定」依然脆弱，但兩國皆不打算破壞彼此關係，儘管兩國在稀土、技術限制及台灣問題上持續存在緊張局勢。

貿易戰休兵期延長、加上川普親赴機場迎接習近平，給了「川習會」正面開場。曾任拜登政府國家安全會議中國事務主任的布魯金斯研究所學者席恩（Jonathan Czin）說，川普如此禮遇美國的主要地緣政治對手，令人訝異，他究竟從習近平換得了什麼，目前仍不清楚。

美利堅大學學者唐志學（Joseph Torigian）認為，白宮打破接待慣例，藉由盛大禮遇為會談營造氣氛，也符合川普重視領袖私人關係的作風。

習近平此行之前，中國大陸已在去年的關稅戰中，憑藉對稀土供應的掌控迫使川普讓步。川普則希望推動中國大陸履行採購美國農產品和飛機的承諾，並建立AI議題的溝通管道。

川普今年5月訪問北京時，在機場迎接他的是中國大陸國家副主席韓正，現場還有儀隊和數百名揮旗兒童。隔天，習近平在天安門廣場旁的人民大會堂前迎接川普。