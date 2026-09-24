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習近平：邀10萬美國青少年來華、大熊貓平平、福雙將落戶亞特蘭大

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京即時報導
大陸國家主席習近平（左）乘專機抵達華盛頓進行國是訪問，美國總統川普（右）接機。習近平在歡迎儀式上宣布邀請美國十萬名青少年訪華。新華社
大陸國家主席習近平（左）乘專機抵達華盛頓進行國是訪問，美國總統川普（右）接機。習近平在歡迎儀式上宣布邀請美國十萬名青少年訪華。新華社

華府川習會在台北時間廿四日晚間十點正式登場，大陸國家主席習近平出席美國總統川普在白宮舉行的歡迎儀式並致詞表示，中美不必諱言競爭，但競爭不是你輸我贏的角鬥，雙方必須守住「不衝突、不對抗的底線，修昔底德陷阱是可以跨越的；實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大並行不悖。

習近平表示，中美都是偉大的國家，兩國人民都是偉大的人民。川普今年訪華期間，雙方一致同意構建中美建設性戰略穩定關係，願同川普一道努力，引領中美關係這艘大船行穩致遠。

習近平強調，中美要加強溝通，以增進理解、求同存異、積累互信。他強調自己與川普彼此尊重，建立良好關係，保持經常性溝通。並鼓勵兩國外交、經貿、財金、執法、人文等各部門加強溝通，支持兩國立法機構擴大交流。

習近平表示，中美兩國利益深度交融，合作空間十分廣闊，「雖然中美合作不可能解決世界上所有問題，但沒有兩國合作，世界上很多問題都難以解決」。中國開放的大門始終敞開，歡迎美國企業來華投資興業，「希望美方公平對待中國企業，共同拉長合作清單，壓縮問題清單」。

談及人工智慧，習近平表示，中美有能力也有責任發展好、管控好人工智慧，確保人工智慧發展始終受控於人、造福於民。他還說，中方願同美方加強禁毒執法等合作，雙方可以增加直航航班。

習近平強調，中美要和平共處，「中美兩個大國合則兩利，鬥則俱傷」，「中美不必諱言競爭，但競爭應該是良性的、有邊界的，應該是你追我趕的賽跑，而不是你輸我贏的角鬥」。中美雙方必須守住「不衝突、不對抗的底線」，也一定能夠走出一條兩個大國的正確相處之道。兩國軍隊要保持常態化對話，完善危機溝通和預防機制，「修昔底德陷阱是可以跨越的」。

習近平表示，中美關係希望在人民、未來在青年，他並宣布未來五年，中方將邀請十萬名美國青少年來華交流學習。他還宣布分享一個好消息，再過幾天，大熊貓「平平、福雙」就會落戶亞特蘭大動物園，同美國人民見面。

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