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台灣提防再成川普籌碼 專家點出兩大因素

經濟日報／ 記者劉秀珍徐珮君
川習會登場，美國總統川普期待中國大陸國家主席習近平到訪，能為共和黨在11月的期中選舉贏得選票，由此也讓朝野憂心，台灣是否再次成為川普運用的籌碼。 聯合報系資料照
川習會登場，美國總統川普期待中國大陸國家主席習近平到訪，能為共和黨在11月的期中選舉贏得選票，由此也讓朝野憂心，台灣是否再次成為川普運用的籌碼。 聯合報系資料照

川習會登場，美國總統川普期待中國大陸國家主席習近平到訪，能為共和黨在11月的期中選舉贏得選票，由此也讓朝野憂心，台灣是否再次成為川普運用的籌碼。

中經院院長連賢明指出，不能排除川普為了選舉，在半導體部分又要求台灣加碼。他分析原因有二：一是川普現在已把重心拉回內政；二是今年前八月台灣對美國順差逾1,400億美元創下新高，很可能再次成為川普叫板台灣的因素。

連賢明期待政府提早因應，如果川普真的為了選舉再說類似的話，應該先預設安排。他說，台灣快速成長的順差，主要一部分是台韓之間新的半導體分工模式造成，台灣也可舉韓國的例子，雖然承諾對美投資3,500億美元，但許多仍停留在討論 、最後定案階段，反觀台灣對美投資光是台積電計畫，已擴至2,650億美元。

有美國學者認為，由於台灣對美巨額順差，可能導致川普要求台美重談貿易協議，但連賢明說：「我不相信會重新來過！」但碰到不按牌理出牌的川普，似乎沒有什麼不可能。

他提到，台美今年1月簽署的貿易備忘錄，在半導體取得232條款的關稅最惠國待遇，至今美國仍未保證台灣取得的最惠國待遇內容是什麼，還得政府進一步溝通。

由於共和黨看來選情不佳，連賢明預測，川普為了選贏，台灣被提到機會會增加很多。值得注意的是，川普近期在德州達拉斯的共和黨選舉活動上，一邊批評美國歷任總統讓晶片產業離開美國、流向台灣，一邊警告美國早該對台灣輸美晶片課徵高額關稅，「稅率100%、200%、50%，隨便多少都可以。」

面對川普敵視台灣半導體，台經院產經資料庫總監劉佩真認為，美國232條款建立了一套嚴格的投資換豁免機制，任何赴美設廠進度延宕，都可能引發美國高額關稅的反制。反過來說，台灣對美投資也應建立在這套制度的豁免機制，避免川普的言論帶來變動風險，「要有法制上的保障，才是最安全的作法。」尤其，台灣企業正積極赴美投資，未來如果又忽然面臨新的高額晶片關稅，對企業投資非常不利。

川普 習近平 川習會

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