習近平：中美競爭有度分歧可控 可以相互成就、造福世界

中國大陸國家主席習近平專機於台灣時間24日凌晨5時40分降落在華府近郊的安德魯聯合基地，對美國展開時隔11年的國是訪問。

習近平隨後發表書面講話表示，中美應是夥伴不是對手，他期待與美國總統川普就關乎兩國關係與世界局勢的重大問題深入交流，並推動中美形成「競爭有度、分歧可控」的穩定關係。

新華社報導，習近平在書面講話中表示，中美都是偉大的國家，中美人民都是偉大的人民。兩國人民長期友好交往，雙方利益深度交融，兩國應該成為夥伴而不是對手，「實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界」。

習近平指出，川普今年5月訪陸時，雙方同意構建中美建設性戰略穩定關係，為未來中美關係發展作出戰略指引。中美雙方應該相向而行，推動形成「合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期」的穩定關係，走出一條新時代中美兩個大國正確相處之道，「我對此抱有信心」。

習近平表示，期待與川普就關乎兩國關係和世界局勢的重大問題深入交流，不斷豐富中美建設性戰略穩定關係內涵，拓展中美各領域交流合作空間。也期待與美國各界人士廣泛接觸、厚植友誼。相信在雙方共同努力下，這次訪問一定會取得「豐碩成果」。

習近平此次訪美，除了夫人彭麗媛陪同外，至少有七名部長級以上官員隨行。據外媒直播畫面，與習近平同班專機抵達的包括中共政治局常委兼中辦主任蔡奇、政治局委員兼外長王毅、中央政策研究室主任唐方裕、發改委主任鄭柵潔、財政部長藍佛安、商務部長王文濤。先期抵達與美方進行磋商的政治局委員兼國務院副總理何立峰，以及大陸駐美大使謝鋒也到機場迎接。