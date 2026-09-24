川習會開始 川普與習近平發言聚焦貿易、合作與AI

美國總統川普美東時間24日在白宮歡迎來訪的中國大陸國家主席習近平，並發表談話。雙方在致詞中強調美中關係的重要性，並將進一步討論安全、AI及科技等議題；習近平表示，中美應和平共處、管控競爭，並共同承擔促進人類發展進步的責任。川習會談將於歡迎儀式之後開始。

綜合外電報導，川普首先表示，他與習近平的關係是建立在「相互尊重」的基礎上。英國天空新聞指出，川普說，他和夫人梅蘭妮雅都很「榮幸」歡迎習近平夫婦來訪華府，並稱讚他與習近平間的「偉大友誼」。川普還說，習近平是首位兩度來美國進行國是訪問的中國大陸領導人。這是川習首次在白宮會面。

BBC指出，川普進一步表示，美中共同努力在「兩國面對的議題上取得重大進展」，雙方正致力於建立「更平衡的貿易關係」，包括「為美國農民和牧場爭取進入新市場」。

川普補充說，雙方也將討論「安全、科技和超級智慧」等緊迫議題。他表示，如今在這些領域做出的決策，能夠「促進未來數十年和平與繁榮」。川普也提到，「我們兩國確實都在做同樣的事情。我們為這些事及彼此的關係感到非常自豪」，並將和習近平繼續攜手合作。

川普也回顧美中兩國在二戰期間的合作歷史，並表示，美國已迎來建國250周年，正值重要的歷史時刻。他透露，明天將與習近平一同訪問美國國家檔案館。

習近平致詞時表示，中美兩個大國肩負促進人類發展進步的歷史責任，他願與川普共同努力，引領中美關係穩定發展。他指出，兩人彼此尊重，已建立良好關係，兩國應鼓勵各部門加強溝通，擴大合作。

習近平表示，中美真誠合作的空間十分廣闊，世界上許多問題也需要兩國合作才能解決。他強調，中美應和平共處，並非不能競爭，但競爭應保持良性且有邊界，雙方可以跨越所謂的「修昔底德陷阱」。

在AI議題上，習近平表示，中美有能力也有責任管控好AI。他也歡迎美國企業赴中國大陸投資，並宣布未來五5年將邀請10萬名美國青少年赴陸交流學習。

此外，習近平也提及美中在二戰期間並肩抗擊法西斯的歷史，並宣布將有兩隻大熊貓落戶美國亞特蘭大動物園，為兩國人文交流增添新的一頁。