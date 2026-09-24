聽新聞
0:00 / 0:00
川普在白宮接待習近平 稱將談安全、貿易、AI等議題
中國國家主席習近平前往華府進行國是訪問，美國總統川普今天在白宮接待對方來訪，他說此次訪問期間，雙方將討論安全、貿易、科技、人工智慧（AI）等重要議題。
川普（Donald Trump）於白宮表示：「自從2016年我首次當選以來，習主席和我建立起了一份偉大的友誼，這份友誼是建立在相互尊重以及兩國人民根本利益的基礎之上。」
他還指出，這次訪問期間，雙方會討論關於安全、貿易、科技、AI等議題，「我們今天在這些領域所做出的決定，將會為未來幾十年的世界和平及繁榮奠定堅實基礎」。
川普曾在今年5月訪問北京，如今是兩位領導人今年第2次會談，同時也是習近平睽違11年再度造訪白宮。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。