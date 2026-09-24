川普在白宮接待習近平 稱將談安全、貿易、AI等議題

中國國家主席習近平前往華府進行國是訪問，美國總統川普今天在白宮接待對方來訪，他說此次訪問期間，雙方將討論安全、貿易、科技、人工智慧（AI）等重要議題。

川普（Donald Trump）於白宮表示：「自從2016年我首次當選以來，習主席和我建立起了一份偉大的友誼，這份友誼是建立在相互尊重以及兩國人民根本利益的基礎之上。」

他還指出，這次訪問期間，雙方會討論關於安全、貿易、科技、AI等議題，「我們今天在這些領域所做出的決定，將會為未來幾十年的世界和平及繁榮奠定堅實基礎」。

川普曾在今年5月訪問北京，如今是兩位領導人今年第2次會談，同時也是習近平睽違11年再度造訪白宮。