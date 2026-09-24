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川習會開始 川普與習近平發言聚焦貿易、合作與AI

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川習白宮致詞 聚焦貿易、安全與AI等議題

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平。路透
美國總統川普（右）與中國國家主席習近平。路透

美國總統川普24日在白宮歡迎到訪的中國國家主席習近平，雙方在致詞中強調美中關係的重要性，並將進一步討論安全、人工智慧（AI）及科技等議題；習近平則表示，中美應和平共處、管控競爭，並共同承擔促進人類發展進步的責任。

川普表示，他與習近平已建立真正偉大的友誼，雙方關係建立在相互尊重的基礎上。他指出，自習近平上次訪問白宮以來，世界發生許多變化，兩國如今已在共同面臨的問題上取得重大進展。

在經貿方面，川普表示，美方已在貿易理事會相關議題，以及為美國農民爭取新的市場准入方面取得進展。他並指出，雙方接下來將討論安全、AI及科技等問題，相信今天做出的決定能促進和平與繁榮，只要兩國專注於共同利益，就能取得更多成果。

川普也回顧美中兩國在二戰期間的合作歷史，並表示，美國已迎來建國250周年，正值重要的歷史時刻。他透露，明天將與習近平一同訪問美國國家檔案館。

習近平致詞時表示，中美兩個大國肩負促進人類發展進步的歷史責任，他願與川普共同努力，引領中美關係穩定發展。他指出，兩人彼此尊重，已建立良好關係，兩國應鼓勵各部門加強溝通，擴大合作。

習近平表示，中美真誠合作的空間十分廣闊，世界上許多問題也需要兩國合作才能解決。他強調，中美應和平共處，並非不能競爭，但競爭應保持良性且有邊界，雙方可以跨越所謂的「修昔底德陷阱」。

在AI議題上，習近平表示，中美有能力也有責任管控好AI。他也歡迎美國企業赴中國大陸投資，並宣布未來五5年將邀請10萬名美國青少年赴陸交流學習。

此外，習近平也提及美中在二戰期間並肩抗擊法西斯的歷史，並宣布將有兩隻大熊貓落戶美國亞特蘭大動物園，為兩國人文交流增添新的一頁。

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