習近平訪白宮進行國是訪問 川普夫婦親自迎接

中國國家主席習近平到華府進行國是訪問，美東時間上午10時剛過，美國總統川普（Donald Trump）和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）走出白宮迎接習近平夫婦。

習近平與夫人彭麗媛從一輛黑色轎車走出，他們跟川普和梅蘭妮亞熱情握手，之後4人合影並一起走入白宮，相關儀式也正式展開。

川普曾在今年5月訪問北京，如今是兩位領導人今年第2次會談，同時也是習近平睽違11年再度造訪白宮。