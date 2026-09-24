習近平已抵達白宮 抗議者湧華府示威

美國CNN報導，中國大陸國家主席習近平夫婦已抵達白宮，參加美國總統川普夫婦舉行的歡迎儀式，預計美東時間24日下午進行會談，晚間進行國宴。

英國天空新聞稍早發布照片顯示，抗議者也湧入華府表達訴求。照片顯示，街頭有親中國大陸和反中國大陸兩個陣營。

一大群親大陸民眾聚集並揮舞美中國旗，拉紅色橫幅歡迎習近平來訪。反中示威者聚集在大陸駐華府大使館前抗議，並舉著「習近平，你不受歡迎」的橫幅，還揮舞西藏流亡政府旗幟並舉著西藏精神領袖達賴喇嘛照片，腳踩習近平照片。

美國總統川普（右二）和第一夫人梅蘭妮雅（右一）24日在白宮迎接來訪的中國大陸國家主席習近平伉儷（左一和左二）。美聯社