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習近平相隔11年再訪白宮 專家：過往承諾將受檢視

中央社／ 台北24日電
中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛於美東時間23日抵達華府，展開為期3天國事訪問，美國總統川普（右）與第一夫人梅蘭妮亞親自到安德魯聯合基地接機。新華社
中國國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛於美東時間23日抵達華府，展開為期3天國事訪問，美國總統川普（右）與第一夫人梅蘭妮亞親自到安德魯聯合基地接機。新華社

中國國家主席習近平美東時間24日再次造訪白宮，距離2015年與時任美國總統歐巴馬在玫瑰花園舉行聯合記者會已相隔11年。熟悉國際事務專家今天表示，習近平當年曾公開宣稱，中國在南沙群島的相關建設「無意搞軍事化」，但此後南海軍事部署持續增加；此次重返白宮，過往承諾與後續發展也成為外界觀察的重要指標。

熟悉國際事務專家指出，2015年9月25日，習近平與時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）在白宮玫瑰花園舉行聯合記者會。當時中國正加快在南海島礁進行大規模填海造陸工程，引發周邊國家與美方高度關切。

專家表示，面對國際社會對南海情勢的疑慮，習近平當時公開宣稱，「中國在南沙群島的有關建設活動不針對、不影響任何國家，也無意搞軍事化」，一度被外界視為北京就南海情勢釋出的緩和訊號。

不過專家指出，自2015年以來，北京非但沒有停止軍事擴張，反而將美濟礁、渚碧礁、永暑礁等原本的低潮高地與暗礁，一步步「吹填」造成具備完整軍事功能的防衛堡壘。島礁上相繼鋪設長達數千公尺的軍用跑道，建起密布的高規格機庫、深水碼頭與雷達站，並常態化部署防空飛彈與反艦巡航飛彈，實質將南海步步推進至「內海化」與「基地化」。

專家表示，近年中國人民解放軍並以南海人工島礁作為前線支點，在南海及周邊海空域增加活動，包括中國海警以水砲對付菲律賓補給船隻，以及中國軍機與美國、澳洲軍機發生近距離接觸等事件；與此同時，中國軍艦、軍機在台灣周邊活動也日益頻繁，南海及台海安全情勢持續受到國際關注。

這名專家指出，美東時間24日，習近平再次踏上白宮玫瑰花園，接受美方的歡迎禮遇。無論習近平此次造訪帶著何種緩和外交姿態、許下何種新承諾，對於關切全球安全與印太穩定的國際社會而言，過往的歷史教訓依然歷歷在目。

這名專家表示，2015年的玫瑰花園承諾，從根本上重塑了美方對北京外交信譽的評估基準。這段歷史深刻說明外交場合的語言包裝與地緣政治實質作為之間，是如何有著巨大的鴻溝。當習近平再次站在同一個場合，無論他這次攜帶何種姿態而來，任何不健忘的人都難以將這些承諾照單全收，11年前後的強烈對比，早給華府和世界敲響警鐘。

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