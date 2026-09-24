快訊

川習會開始 川普與習近平發言聚焦貿易、合作與AI

明年最低工資月薪3萬900元…789萬人受影響 平均健保每月多繳26元

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會能否給台積電帶來「和平紅利」？ 專家分析2種可能情境

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
專家分析，本周「川習會」若有助台海兩岸緊張關係降溫，這種「和平紅利」可望先反映在台積電股價上，然後擴及以台積電為中心的半導體生態系。路透
專家分析，本周「川習會」若有助台海兩岸緊張關係降溫，這種「和平紅利」可望先反映在台積電股價上，然後擴及以台積電為中心的半導體生態系。路透

美國總統川普24日會晤中國國家主席習近平，華爾街除了密切關注「川習會」討論關稅、貿易和伊朗議題的進展，任何持有美國科技股的投資人，都將緊盯美中領袖針對台灣議題的發言。

根據路透報導，習近平可望敦促川普減少、甚至中止對台銷售武器。川普今年來已批准價值約110億美元的對台軍售，另外在華府與北京持續磋商期間，暫時擱置140億美元的軍售案。

台灣是全球半導體供應中心，台積電代工製造大客戶輝達（Nvidia）、超微（AMD）、蘋果等公司設計的高階晶片，為人工智慧（AI）投資熱潮推波助瀾。

兩岸緊張降溫 可望降低台股「地緣政治折價」

MarketWatch專欄作家羅斯指出，過去數十年來，台海兩岸爆發衝突的風險，一直是籠罩台灣相關資產和一些在美掛牌熱門AI股的陰影；假如川習會能導致台海兩岸緊張關係降溫，投資人多年來加諸在這些台灣相關股票上的「地緣政治折價」，就可能局部解除。

羅斯說，倘若川習會就台灣議題敲定某種協議，台灣半導體廠商的晶片產量不會突然提高，也無須如此，就能讓投資人願意支付更高的估值倍數，買進台積電這些獲利成長看俏的台股。

他形容這是「和平紅利」，可降低地緣政治風險溢價，激勵台積電與其相關股票大漲。拜AI晶片需求旺盛之賜，台積電去年營收激增32%至1,420億美元。

不過，習近平2015年在新加坡會晤時任台灣總統馬英九，也曾讓投資人寄望於「和平紅利」，但股市漲勢僅曇花一現，因為投資人認為那場「馬習會」徒具象徵意義，對經濟影響不大。

川習會後兩種可能情境 市場反應截然不同

同理，若本周「川習會」只象徵性支持和平，對台積電股價的激勵作用也有限。

投資人應觀察，川習會後，共軍是否降低環台軍演壓力、改善兩國軍事對話、貨物運輸更安全，以及半導體限制是否趨穩。

互惠性尤其重要。如果華府限縮對台軍售，北京也同時減少環台軍演和脅迫活動，投資人可合理斷定，台海爆發衝突的機率已降低。

倘若川習會果真使兩岸緊張關係邁向顯著、持久降溫，那麼最明顯的「和平紅利」可望先反映在台積電股價上，然後擴及以台積電為中心的半導體生態系。

相反地，另一種情境是：川習會敲定的協議弱化台灣軍事嚇阻能力，而中共軍方又持續施壓。這種情況可能激起截然不同的市場反應。起初的新聞標題或許看起來像是緊張關係趨緩，但投資人仍會對台灣資產加諸更大的地緣政治折價。

川普 習近平 川習會 台積電 台灣議題

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

整理包／川習會六大議題：關稅能降多少、稀土換什麼 台灣會不會成籌碼

張建一看川習會：台美合作關係不變 中東局勢反成觀察重點

若川習會後美對台政策偏離 學者憂成台美斷交後最嚴重信心危機

川習會ing 卓榮泰：政府全程關注、全力因應

相關新聞

川習會開始 川普與習近平發言聚焦貿易、合作與AI

英國BBC報導，美國總統川普美東時間24日在白宮歡迎來訪的中國大陸國家主席習近平，並發表談話。川習會談將於歡迎儀式之後開始。

習近平已抵達白宮 抗議者湧華府示威

美國CNN報導，中國大陸國家主席習近平夫婦已抵達白宮，參加美國總統川普夫婦舉行的歡迎儀式，預計美東時間24日下午進行會談，晚間進行國宴。

再傳健康疑雲！習近平下機靠彭麗媛攙扶「手緊抓不放」上周缺席印度晚宴

隨中國國家主席習近平23日抵達美國進行國是訪問，但他步下專機階梯時需夫人支撐，再度燃起外界對他健康狀況的疑慮。

川習會能否給台積電帶來「和平紅利」？ 專家分析2種可能情境

美國總統川普24日會晤中國國家主席習近平，華爾街除了密切關注「川習會」討論關稅、貿易和伊朗議題的進展，任何持有美國科技股的投資人，都將緊盯美中領袖針對台灣議題的發言。

傳陸企高層自行赴美 能否出席白宮國宴？取決於這兩號人物

南華早報24日獨家引述消息人士報導，中國大陸企業高層此次並未與習近平官方代表團一同赴美，而是自行前往華府，這與美國總統川普今年5月訪陸時有眾多美國企業家隨行不同。目前這些企業家仍等待通知是否能出席白宮國宴。

第一夫人親自主持！川普招待習近平國宴菜單曝光 會場專挑1顏色有深意

美國總統川普和第一夫人梅蘭妮亞24日將在白宮東廳設國宴款待來訪的中國大陸國家主席習近平及夫人彭麗媛。出席賓客涵蓋美中兩國官方代表團、政界要員以及商界領袖。梅蘭妮雅親自主持白宮國宴籌備工作，公布了國宴菜單細節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。