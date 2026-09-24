有朋自遠方來 川普請習近平吃什麼？

白宮宣布，美國總統川普美東時間24日晚間為中國國家主席習近平夫婦舉辦的國宴，由第一夫人梅蘭妮亞親自督軍籌備工作。

出席者除雙方代表團外，還包括商界領袖和政府官員。南華早報引述知情人士報導，一小批中國企業CEO已抵達華盛頓，他們並未隨正式參訪團一同出行，而是分別前往。

彭博資訊報導，這場國宴菜單以美國食材為主，融入許多中國元素：

以Schramsberg「Blanc De Noir」氣泡酒，致敬1972年時任美國總統尼克森與中國總理周恩來，在北京歷史性「和平祝酒」

前菜：南瓜濃湯，配野生蘑菇燉菜，佐以香脆義式培根，並淋上蔥油

主菜：芝麻脆皮海鱸魚配燉小白菜和烤茄子，佐以香草青醬

甜點：香草Crémeux（法式奶油醬）配白宮蜂蜜冰淇淋，佐以核桃杏仁奶油和酸櫻桃果醬

此外，正式晚宴期間還將安排多場表演，壓軸嘉賓為2025年總統就職典禮上登台演出的男高音Christopher Macchio。

當晚還將有美國海軍陸戰隊和美國陸軍的軍樂演出，包括「總統專屬」的美國海軍陸戰隊軍樂團、「司令專屬」的美國海軍陸戰隊鼓號團、美國陸軍合唱團以及美國陸軍弦樂團。

至於會場整體的花藝與裝飾，以溫馨喜慶為主題，並借紅色在中國歷史上的文化意義，花瓶中擺放著繁盛的紅色花卉，餐桌也鋪設濃鬱的紅色桌布，並以大理花等花卉裝點。

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