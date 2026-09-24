聽新聞
0:00 / 0:00
有朋自遠方來 川普請習近平吃什麼？
白宮宣布，美國總統川普美東時間24日晚間為中國國家主席習近平夫婦舉辦的國宴，由第一夫人梅蘭妮亞親自督軍籌備工作。
出席者除雙方代表團外，還包括商界領袖和政府官員。南華早報引述知情人士報導，一小批中國企業CEO已抵達華盛頓，他們並未隨正式參訪團一同出行，而是分別前往。
彭博資訊報導，這場國宴菜單以美國食材為主，融入許多中國元素：
以Schramsberg「Blanc De Noir」氣泡酒，致敬1972年時任美國總統尼克森與中國總理周恩來，在北京歷史性「和平祝酒」
前菜：南瓜濃湯，配野生蘑菇燉菜，佐以香脆義式培根，並淋上蔥油
主菜：芝麻脆皮海鱸魚配燉小白菜和烤茄子，佐以香草青醬
甜點：香草Crémeux（法式奶油醬）配白宮蜂蜜冰淇淋，佐以核桃杏仁奶油和酸櫻桃果醬
此外，正式晚宴期間還將安排多場表演，壓軸嘉賓為2025年總統就職典禮上登台演出的男高音Christopher Macchio。
當晚還將有美國海軍陸戰隊和美國陸軍的軍樂演出，包括「總統專屬」的美國海軍陸戰隊軍樂團、「司令專屬」的美國海軍陸戰隊鼓號團、美國陸軍合唱團以及美國陸軍弦樂團。
至於會場整體的花藝與裝飾，以溫馨喜慶為主題，並借紅色在中國歷史上的文化意義，花瓶中擺放著繁盛的紅色花卉，餐桌也鋪設濃鬱的紅色桌布，並以大理花等花卉裝點。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。