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川普透露將與習近平大談AI 稱雙方都希望維持現狀

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
美國總統川普表示，他今天與中國國家主席習近平會面時，人工智慧（AI）將是「一大討論話題」。法新社
美國總統川普表示，他今天與中國國家主席習近平會面時，人工智慧（AI）將是「一大討論話題」。法新社

美國總統川普表示，他今天與中國國家主席習近平會面時，人工智慧（AI）將是「一大討論話題」；但他也透露，兩人都希望維持現狀。

路透社報導，川普（Donald Trump）在社群媒體平台發文表示：「與中國習主席（會面）的大日子，超級智慧（SI）將是一大討論話題。不過我希望讓情況維持和現在一模一樣，這也是中國的立場。我們的護欄是美國司法部！」超級智慧是川普對AI的稱呼。

川普上週表示，在規範AI公司及追究其法律責任方面，美國現已設有護欄。顯然藉此淡化數名業界領袖近期對於AI不當使用可能危害人類表達的擔憂。

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