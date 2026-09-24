再傳健康疑雲！習近平下機靠彭麗媛攙扶「手緊抓不放」上周缺席印度晚宴

隨中國國家主席習近平23日抵達美國進行國是訪問，但他步下專機階梯時需夫人支撐，再度燃起外界對他健康狀況的疑慮。

習近平抵美後，由美國總統川普親自迎接，這是60多年來，首度有美國總統在華府附近的安德魯聯合基地迎接外國領袖。

當習近平走下專機階梯，網友迅速察覺，他緊緊握著妻子彭麗媛的手，似乎需要額外支撐才能走穩。上周在印度舉行的金磚峰會，習近平更因身體不適，取消晚宴行程。

海外異議人士謝萬軍說，習近平走下階梯的步態，顯然是中風後遺症。他先前指稱習近平因中風而缺席金磚峰會晚宴的說法，才剛遭到印度外交部駁斥。

紐約時報報導，現年73歲的習近平，年齡已大到只要出現失足、或未出席會議的情況，就會引發關於其健康狀況的大量揣測，而相關議題在中國大陸境內受到嚴格審查。

如果國家領袖失能或亡故，中國共產黨沒有明確的接班規則。習近平推翻先前官員退休年齡的不成文規定，更升高了不確定性。

習近平身材魁梧，他自稱年輕時在大陸鄉間學會抽菸，但關於他生活型態的細節則不明朗。2009年，當習近平準備接班胡錦濤時，一名友人向美國外交官表示，習近平「既不喝酒，也不碰毒品」。

然而，追蹤中國領導人的美國中情局前分析師威爾德（Dennis Wilder）說，外界盛傳習近平長年抽菸喝酒，也不愛運動。

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