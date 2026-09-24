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川習會前台灣議題受矚 梁文傑：很多事情我們不需要妄自菲薄

聯合報／ 記者張鈺琪／台北即時報導
大陸國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛於美東時間23日抵達華府，展開為期3天國是訪問，美國總統川普（右）與第一夫人梅蘭妮亞親自到安德魯聯合基地接機。新華社
大陸國家主席習近平（左）攜夫人彭麗媛於美東時間23日抵達華府，展開為期3天國是訪問，美國總統川普（右）與第一夫人梅蘭妮亞親自到安德魯聯合基地接機。新華社

川習會即將登場，外界關注台灣議題及美國對台軍售。陸委會副主委梁文傑24日表示，國安高層會把川習會當作最需要注意的重點，但目前國際支持台灣的力量「還是蠻強的、蠻穩固的」，並稱「很多事情我們不需要妄自菲薄」。

陸委會24日下午舉行例行記者會，由梁文傑主持。媒體提問，川習會即將登場，近期總統賴清德過境美國、對台軍售等議題受到關注，有意見認為，在川習密集互動期間，美方可能不會批准軍售，總統過境也想都不用想，陸委會的看法是什麼？

梁文傑回應，因為川習會正式的會談還沒有進行，是今天凌晨，「我們會密切注意」。整個國安高層也都會把這個事情當作最需要注意的重點。

他指出，雖然目前國際局勢變動不居，不要說東亞、不要說台灣，歐洲、中東都是一樣。「但是我們看到在國際上支持台灣的力量還是蠻強的、蠻穩固的。」

梁文傑首先舉例，美日韓3國外長日前發表聯合聲明，「重申維護台海和平穩定的重要性，反對任何改變現狀的企圖」。他也提到，英國、法國、德國、日本、紐西蘭、澳洲、波蘭等8國的外交部長與高階代表近日發表聯合聲明，呼籲台海和平、反對單方面改變現狀。

至於美國國會動向，梁文傑說，美國的共和黨跟民主黨有多位重量級議員近日發表聯合聲明，呼籲要和台灣站在同一陣線，並持續對台軍售。

他接著表示，所以可以看到國際局勢雖然有點紛亂，但是支持台灣的力量目前看起來還是很強大。「很多事情我們不需要妄自菲薄。」

梁文傑最後稱，「我們和美方還是持續溝通，為台灣最大的利益怎麼樣去謀求最大的利益，這才是重點。」

陸委會24日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影
陸委會24日下午舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。記者張鈺琪／攝影

川習會 梁文傑

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