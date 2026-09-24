川習二會將登場 陸委會：國安高層密切關注

中國大陸領導人習近平正在美國進行國是訪問，將與美國總統川普會談。陸委會今天表示，川習正式會談尚未進行，國安高層將密切關注；台美維持溝通，為台灣謀求最大利益。

大陸委員會（陸委會）今天下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

習近平正在美國進行國是訪問，其將與川普（Donald Trump）在台灣時間24日深夜展開會談，這是今年兩人二度舉辦雙邊會談。

梁文傑今天表示，國安高層密切關注川習會晤。

他說，目前國際局勢不斷地變動，不過國際支持台灣的力量還是很穩固，例如美日韓外長發表聯合聲明重申台海和平穩定重要性；澳洲、法國、德國、日本、紐西蘭、波蘭、韓國、英國等國外長與高階代表也發聲明反對單方面改變台海現狀。

梁文傑強調，目前國際局勢有點紛亂，但是支持台灣的力量還是很強大，很多事情不需要妄自菲薄，將和美方持續溝通，為台灣謀求最大利益。