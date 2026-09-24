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穿搭藏祕密？川普親迎習近平1細節再掀健康疑雲 網曬當地氣溫嗆：老了

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普（右）於台灣時間24日罕見親自現身停機坪，以紅毯、軍禮及戰機飛越等高規格儀式迎接中國大陸國家主席習近平。路透社
美國總統川普（右）於台灣時間24日罕見親自現身停機坪，以紅毯、軍禮及戰機飛越等高規格儀式迎接中國大陸國家主席習近平。路透社

美國總統川普於台灣時間24日罕見親自現身停機坪，以紅毯、軍禮及戰機飛越等高規格儀式迎接中國大陸國家主席習近平。不過，比起盛大的歡迎場面，川普當天的穿搭反而意外成為外界討論焦點，只見他穿著深色長版大衣、戴著黑色皮手套，在約17至19度的天氣下顯得格外保暖，與身旁穿著較輕便服裝的妻子梅蘭妮亞形成明顯對比。

習近平專機抵達安德魯聯合基地後，川普與梅蘭妮亞親自到停機坪迎接習近平及夫人彭麗媛。現場鋪設約30公尺長紅毯，兩側安排儀仗隊，並有戰機飛越、雙方國旗及國歌等儀式。

然而，川普身上的長版冬季外套與黑色皮手套卻意外掀起討論。綜合外媒報導，當地氣溫約63至66華氏度（約17至19℃），對秋季而言並不算寒冷，但川普卻穿著厚外套、戴著手套。

更引人注意的是，川普在與習近平握手時，先脫下右手手套，握手結束後又重新戴回。這個細節也被攝影鏡頭捕捉，讓網友更加好奇他為何在不算寒冷的天氣中特別戴上手套。

畫面曝光，瞬間引起網友猜測，「老人家怕冷吧」、「是冬裝嗎？川普好像準備要去冰上釣魚」、「川普有潔癖？可能是不想親手碰觸到任何東西吧」。還有網友發現，川普此次走路速度緩慢，期間還多次拍打大腿，「川普看起來像是一個迷惘的導遊」、「路都走不直嗎？」、「感覺他右腿不太舒服，時不時拍打自己的大腿」。

不少人則認為川普戴手套可能是為了遮掩手部瘀青，「我覺得川普戴手套是為了遮住手背的瘀青」、「川普可能原本只想遮手，但穿西裝、戴手套會顯得奇怪，所以儘管氣溫只有19度，他還是穿了長大衣」。事實上，川普健康狀況近來反覆被討論，對此川普的醫師曾解釋，他因長期服用高劑量阿斯匹靈以預防血液過於濃稠，才導致手部容易出現瘀青。

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