不是台灣！川習會心照不宣議題是中國持續支援伊朗 兩黨議員均促攤牌

習近平本周訪問華府，與美國總統川普舉行峰會，討論貿易、人工智慧（AI）安全及台灣關係等重大議題。不過，雙方心照不宣的問題，將是中國大陸持續支持伊朗。而這也成為德黑蘭當局對抗美國的祕密武器。

今年6月17日，美國與伊朗簽署暫時停火協議時，中國大陸大力宣揚自身在緩和中東緊張局勢方面扮演的角色。北京表示，中國外交部進行數十通電話溝通，推動和平進程，國家主席習近平甚至親自介入，提出結束戰事的建議。

就在同一天，一架來自中國大陸的飛機降落在德黑蘭。根據美媒分析伊朗的海關資料，這架飛機載運一批供應伊朗國防部的貨物，其中包括可用於製造無人機及飛彈導引系統零件的電子元件。

海關資料顯示，這是今年截至6月底，中國大陸向伊朗國防部運送的約1,300批貨物之一，這些貨物都包含具有軍民兩用的零組件。在這批電子元件送抵的兩天後，又有十多批貨物運抵伊朗，內含價值逾600萬美元、可用於無人機的零件。

美國官員認為，伊朗透過中國大陸企業取得的衛星影像，在一場攻擊造成三名美軍喪生。根據一份文件及知情人士說法，陸企也協助提供化學前驅物，可用於製造這場攻擊所使用的同類型彈道飛彈。

這些行動顯示，中國大陸對伊朗提供的支援程度，超出先前媒體報導或川普政府公開承認的範圍。這些支援有助於延長戰事，而這場衝突正推升全球能源價格、消耗武器庫存，並在期中選舉前對川普造成更大壓力。

自2月28日戰爭爆發以來，華府已祭出數百項針對伊朗的制裁措施，包括制裁美方認為協助德黑蘭的中國大陸企業及個人。這不過，對於北京支持伊朗一事，白宮始終不願採取更強硬的對抗措施。伊朗仍持續攻擊美軍及中東石油基礎設施。

川普政府內部有許多人認為，不願與北京正面交鋒，正削弱美國對德黑蘭施壓的能力。民主、共和兩黨議員都呼籲川普，更直接地就此事向習近平提出質疑。

美媒審閱的這些運往伊朗國防部的貨物，是今年中國大陸對伊朗空運貨物激增的一部分。國防專家表示，隨著美國海軍封鎖伊朗海上貿易，這條空中運輸通道已成為伊朗無人機及彈道飛彈計畫的重要補給路線。

這些貨物運抵德黑蘭的伊瑪目何梅尼國際機場。根據貿易資料庫ImportGenius提供的伊朗海關紀錄，貨箱內裝有GPS追蹤裝置、電動馬達及飛機引擎零件。

2025年1月至今年6月底的紀錄顯示，伊朗國防部及伊朗企業收到數千批可用於製造無人機及其他武器的貨物。許多海關申報紀錄都註明「第119條」，這是伊朗海關法規中，規定武器及國防進口貨物可完全免除關稅的條款。

7月，美國對為伊朗民營航空公司馬漢航空工作的個人及企業，實施新一輪制裁，其中包括一家位於中國大陸、被美方指控擔任馬漢航空銷售代理商，並協調電子產品運輸的公司。美國當月另外祭出逾100項制裁措施。

儘管美國的封鎖措施已使伊朗更難出口石油，仍有部分石油持續流向中國大陸。根據Kpler估算，美方的「經濟放逐行動」啟動後一周，約有400萬桶伊朗石油運抵中國大陸。與此同時，根據Flightradar24的資料，馬漢航空9月第一周從中國大陸飛往伊朗的航班達39班，是戰前水準的兩倍。

其中許多航班似乎專門用於載運貨物，而非乘客。例如，Flightradar24追蹤的許多9月初航班，都無法在馬漢航空的網站上訂票。