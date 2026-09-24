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川習會施壓軍售？ 陸國防部：美應恪守「八一七公報」停止對台售武
川習二會將在華盛頓登場，美國對台軍售預料是重點議題之一。大陸國防部今天強調，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，尤其是「八一七公報」規定，停止對台售武。
路透日前報導，大陸國家主席習近平在美訪問期間，將依據「八一七公報」要求美方停止對台軍售。大陸國防部發言人蔣斌24日下午主持月度例行記者會，針對美國對台軍售問題，他表示，大陸堅決反對美國向「中國台灣地區」出售武器的立場是一貫明確的。美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，尤其是「八一七公報」規定，停止對台售武，以實際行動維護中美關係。
外界普遍預期，美國對台軍售，將是華府川習會的重點議題。蔣斌強調，台灣問題是中美關係中「最重要的問題」，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，希望美方「慎之又慎」處理台灣問題。
至於未來中美是否進一步恢復高層直接對話，包括軍控談判？蔣斌指出，元首外交對中美兩國兩軍關係具有不可替代的戰略引領作用，中方願與美方共同努力，落實好兩國元首涉軍重要共識，「加強溝通對話，開展務實合作，妥善管控分歧，保持兩軍關係穩定健康持續發展」，為構建中美建設性戰略穩定關係發揮積極作用。
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