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川習會施壓軍售？ 陸國防部：美應恪守「八一七公報」停止對台售武

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川習會將登場 陸國防部：美方應恪守八一七公報規定

中央社／ 北京24日電
大陸國防部發言人蔣斌。中央社
大陸國防部發言人蔣斌。中央社

川習會將登場。中國國防部發言人蔣斌今天說，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，尤其是「八一七公報」規定，停止對台售武。

川習會即將登場。路透日前引述知情人士指出，中國國家主席習近平將向美國總統川普施壓，要求依1982年「八一七公報」停止對台軍售。

在今天的中國國防部例行記者會上有媒體詢問這項消息是否屬實，蔣斌表示，「中國堅決反對美國向中國台灣地區出售武器的立場是一貫的、明確的」。

蔣斌說，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，尤其是「八一七公報」規定，停止對台售武，以實際行動維護中美關係穩定、維護台海和平穩定。

川普政府去年12月曾批准對台110億美元軍售案，金額創歷來最高。然而，另一筆價值約140億美元的軍售案已遭擱置數月。

川普 習近平 川習會 蔣斌 八一七公報

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