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川習會將登場 外界對中國新增波音飛機採購預期降溫

中央社／ 台北24日電
美中兩國元首會談即將在華府登場之際，路透社引述消息人士報導，外界對於中國將新增採購波音飛機的預期正在降溫，相關談判仍有變數。路透社
美中兩國元首會談即將在華府登場之際，路透社引述消息人士報導，外界對於中國將新增採購波音飛機的預期正在降溫，相關談判仍有變數。路透社

美中兩國元首會談即將在華府登場之際，路透社引述消息人士報導，外界對於中國將新增採購波音飛機的預期正在降溫，相關談判仍有變數。

路透社23日發自美國西雅圖的報導引述消息人士稱，美國飛機製造商波音（Boeing）先前期望中國再承諾購買數百架飛機，目前已轉向嘗試敲定5月所達成、向中國出售200架飛機的協議。

報導說，波音實際上自2017年起被排除在中國飛機訂單之外，而歐洲競爭對手空中巴士（Airbus）持續在全球最大航空市場之一的中國擴大市場占有率。

據空中巴士和波音的市場預測，預計到了2045年，中國將訂購約9000架新飛機，數量超過其他任何地區。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）近日接受美媒訪問表示，中國正推進落實今年5月宣布購買200架波音飛機的承諾，「其中約140架的訂單進展良好，另外10架的訂單正在擬定中」。葛里爾未說明北京近期是否會追加訂單。

習近平當地時間23日下午搭乘專機抵達華盛頓特區近郊的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews），這是川普與習近平今年第2次會面，也是習近平時隔11年再度對美國進行國是訪問。兩國元首預計24日上午舉行會談。

川普5月訪問北京並與習近平會談後，中國同意向波音購買200架飛機。川普之後又表示，中國向波音採購的飛機數量可能增至多達750架。

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