川習會將登場 陸國防部：台灣議題是中美關係中最重要問題

川習會即將登場。中國國防部發言人蔣斌今天表示，台灣議題是中美關係中最重要的問題，維護台海和平穩定，是中美雙方最大公約數，希望美方慎之又慎處理台灣議題。

中國國家主席習近平23日至25日訪問美國，預計將與美國總統川普舉行今年的川習二會。在中國國防部今天召開的例行記者會上，有媒體詢問川習會即將登場，如何看待會晤對中美軍事溝通的影響？蔣斌做上述回應。

蔣斌說，元首外交對中美兩國兩軍關係具有不可替代的戰略引領作用，中方願意與美方共同努力，落實好兩國元首涉軍重要共識，加強溝通對話，開展務實合作，妥善管控分歧，保持兩軍關係穩定、健康持續發展，為構建中美建設性戰略穩定關係發揮積極作用。

媒體進一步詢問，川習會有關於美國涉台軍售是否會是重要議題？蔣斌則未正面回應。

他說，「習主席訪美有關情況，請關注官方新聞報導」。同時又強調，台灣議題是中美關係中最重要的問題，維護台海和平穩定，是中美雙方最大公約數，希望美方慎之又慎處理台灣議題。