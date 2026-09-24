整理包／川習會六大議題：關稅能降多少、稀土換什麼 台灣會不會成籌碼

中國大陸國家主席習近平抵達華府，距離上次訪美已過三年。他將在明天（周四）和美國總統川普舉行為期一天的會談。兩國領袖將有機會改善關係，並在貿易、人工智慧（AI）、伊朗戰事及台灣等爭議議題上尋求共識。以下是會談可能聚焦的議題。

貿易與關稅

川習會前，美國宣布，美中同意將貿易休兵延長兩個月。這項協議去年10月達成，原定11月10日到期，內容包括降低雙方對彼此商品加徵的關稅，並暫緩實施部分出口管制，包括涉及中國大陸稀土產品的措施。

雙方也討論進一步降低貿易壁壘，可能在會談期間達成其他協議。其中一項提議，是透過美中貿易委員會（Board of Trade）機制，降低部分美國能源和農產品銷往中國大陸的關稅。這項較早提出的安排，旨在放寬雙方各約300億美元貨品的進口限制；部分中國大陸貨品則將適用最惠國稅率。

不過，關稅能否繼續降溫仍不確定。北京長期不滿美國的進口關稅；華府也已對其他國家的貿易行為展開調查，可能據此推出新措施，取代今年2月遭美國最高法院推翻的對等關稅。若對中國大陸實施新關稅，稅率可能為7.5%。美方預料會等川習會結束後，才正式宣布。

採購承諾與投資

日本和南韓已承諾擴大對美投資或採購美國貨品，以回應川普的貿易要求；美國政府也希望中國大陸作出類似安排。

中國大陸承諾至2028年每年採購2,500萬噸美國黃豆，今年已完成逾半數目標。但另外至少增購170億美元美國農產品的承諾，執行難度較高。StoneX集團新加坡農產品經紀人康偉強表示，若雙方政治關係保持良好、關稅壁壘持續降低，這項目標仍可達成。

其他美國貨品的採購進展較慢。彭博經濟研究指出，今年前七個月，中國大陸進口美國牛肉僅700萬美元，遠低於去年全年的5.56億美元。北京雖於5月恢復數百家美國牛肉加工廠的出口許可，但美國牛肉價格上漲，加上中國大陸需求疲弱，使進口量難以回升。川普5月表示，中國大陸承諾採購200架波音飛機，美國貿易代表葛里爾則說，這項承諾已有進展。

投資談判更加棘手。川普曾公開表示，考慮允許大陸車廠在美設廠，條件是雇用美國勞工；但這在美國政治上極具爭議。一名美國官員表示，任何相關協議都仍須符合國家安全規定。

人工智慧

美中競逐AI領先地位，也都限制對方取得自身技術。兩國領袖5月上次會面後，AI進展迅速，使相關談判更迫切，爭議也更大。美國財政部長貝森特曾警告，若中國大陸贏得AI競賽，後果將不堪設想。

中國大陸先進AI模型的表現逐漸接近美國對手。美國AI業界領袖基於安全考量，呼籲審慎掌握最先進模型的開發速度，北京則批評這是業者為自身利益製造恐慌。美國出口管制使中國大陸更難取得輝達（NVIDIA）等美國業者的先進晶片，促使當地晶片業者加速開發AI處理器。阿里巴巴9月22日推出號稱中國大陸效能最強的AI晶片，並計劃以此支援未來幾年大幅擴建的資料中心。

另一個爭議是，美國AI業者指控中國大陸開發商利用其先進模型的輸出結果，以較低成本打造競爭產品。白宮已公布措施，試圖阻止這種稱為「對抗性蒸餾」的做法。

關鍵礦物

稀土等關鍵礦物是機器人、電動車及精準導引武器的重要材料，中國大陸掌握主要供應，去年曾藉出口管制，在與美國的關稅對峙中取得籌碼。

去年10月貿易休兵後，中國大陸恢復部分出口，但川普政府抱怨北京拖慢出貨；上月中國大陸對美稀土磁鐵出口也下滑。知情人士說，北京希望在峰會上，以增發出口許可作為談判籌碼。

美國雖努力尋找其他供應來源，彭博經濟研究認為，要降低對中國大陸稀土開採及加工的依賴，可能仍需數年。北京已推出新規，因應各國將供應鏈移出中國大陸的行動，並開始透過一般許可制度簡化出口審批。不過，全球買家仍擔心核准速度緩慢，新措施的成效尚不明朗。

伊朗戰事

川普面臨結束戰事的壓力。這場衝突引發全球能源危機，中國大陸則身為伊朗最大的石油買家，持續為德黑蘭提供經濟支持，也在外交上給予一定程度的聲援。另有報導說，伊朗軍方獲得中國大陸若干協助。

北京已要求大陸企業，不必遵守美國針對伊朗石油採購的制裁，並援用2021年推出、旨在保護企業免受其認為不合理外國法律影響的措施。大陸外交部多次反對波及當地企業的單邊制裁，並敦促美國避免伊朗現有停火協議破裂。

貝森特8月表示，美國將全面施壓伊朗在全球的金融往來，並警告沒有任何人能置身美國制裁範圍之外。美方同月以涉嫌與伊朗有經濟往來為由，制裁中國大陸及香港實體，也曾因採購伊朗石油制裁多家大陸企業。北京表示，與伊朗的關係不應受到干擾，將維護自身利益。川普預料會繼續要求習近平說明中國大陸與伊朗的關係，但習近平看來無意急於協助美國孤立伊朗。

台灣

台灣仍是美中關係最敏感、也最可能引發緊張的議題。大陸官員關切的重點，是阻止美國一項規模140億美元的對台軍售提案。

北京主張台灣為其領土；美國則向台灣提供軍事支持，並與台灣政府維持密切的非正式關係。北京過去曾要求川普政府正式表明「反對」台獨。若美方讓步，北京將取得重大外交成果。

川普今年5月在北京與習近平會面後表示，雙方討論過美國對台軍售；他也說，不希望在距離美國9,500英里的地方發生戰爭。若這次會談再度談及台灣，關鍵在於川普是否會以台灣利益，換取北京在其他議題上的讓步。