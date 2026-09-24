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習近平訪美排場盛大 CNN解析川習會「5大因素」限制峰會成果

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導
今年第二次的川習會24日舉行，川普總統（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）23日親至機場歡迎中國國家主席習近平(左二)與彭麗媛（左）伉儷。路透
今年第二次的川習會24日舉行，川普總統（右二）與第一夫人梅蘭妮亞（右）23日親至機場歡迎中國國家主席習近平(左二)與彭麗媛（左）伉儷。路透

美國總統川普今天親自前往安德魯聯合基地，以紅毯與軍機飛越儀式隆重迎接中國國家主席習近平。這場國是訪問雖然儀式感十足，但在全球高度關注美中競爭之際，這場「川習會」能否取得實質成果備受關注。

美國有線電視新聞網（CNN）政治線資深記者柯林森（Stephen Collinson）分析指出，這場峰會之所以恐難交出與盛大排場相稱的成果，主要有5大因素：

缺乏歷史性實質協議

隆重排場可能掩蓋實質內容。習近平這次國是訪問，難以與美國前總統雷根（Ronald Reagan）和當時的蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）在1980年代舉行的峰會相提並論，後者曾為冷戰走向緩和奠定基礎。

川習會預料不會達成足以保障人類安全的協議，也不會出現1980年代美蘇削減核武般的成果。如今類似的協議可能包括限制人工智慧（AI）發展，或讓美中雙方更透明地了解彼此科技產業，以建立互信與安全機制。

CNN分析指出，這場峰會仍有可能帶來意外成果，但這意味著必須打破中國傳統外交模式。中方通常會在峰會前透過複雜的外交磋商，先敲定具體成果。因此，若以現實情況來看，較好的結果可能僅限於延長雙邊貿易休兵、採取新措施穩定美中關係，以及在AI、芬太尼（fentanyl）流入、貿易和避免軍事衝突等議題上推出一些規模有限的措施。

但外界對這場峰會的期待為何卻如此之低？尤其此時全球都在關注美中角逐AI龍頭地位。

AI零和博弈　美中互不相讓

AI議題尤其凸顯美中兩國的分歧。雙方都認為自己有機會勝出，也都明白AI對兩國超級強權競爭的重要性，正如川普所說：「誰贏得AI，誰就贏了。」

美中雙方都不願對這個攸關經濟成長的重要產業施加實質限制。許多分析人士認為，中國目前在AI競賽中落後，因此不會接受雙方共同放慢產業發展的方案。中方通常將任何限制其科技崛起的措施，視為西方試圖剝奪中國應有全球地位的一環。

領袖性格與政治體制落差

即興行事的川普與行事審慎的習近平，在性格上的差異，也不利於雙方臨場作出決定。美中兩國政治體制迥異，而且兩國政策日益以牽制對方為取向，因此雙方能找到的共同立場相當有限。

兩國都希望避免局勢失控，卻都欠缺迫使對方讓步的籌碼。

雙方各有政治經濟難題

川普在伊朗戰事期間民調支持度大幅下滑，可能削弱他在國際上的影響力。他去年也發現，中國以削減對美稀土出口相威脅，足以阻礙他的貿易攻勢。

另一方面，習近平雖不必面對選民的不滿，且致力於鞏固國內政治權力，但中國仍面臨房地產危機與經濟問題。

美方反對AI監管　限制合作空間

近期AI開發者與業界領袖接連警告，AI產品可能很快失控甚至威脅人類，使這次川習會的重要性進一步提高。

但川普昨天在聯合國大會將AI重新稱為「超級智慧」（super intelligence），並表示「完全反對任何試圖建立全球主義方案來管控」這項科技的做法。與此同時，AI快速擴大應用於軍事領域，也讓問題更加複雜，因為美中任何一方若限制AI發展，都可能讓對手取得潛在的戰場優勢。

川普反對在國內或國際層級對AI加以監管，已使美中就這項議題達成重大協議的可能性受限。中國同樣反對外部控制，但相較之下，中方對建立制度性防護措施，以及形成AI發展全球共識展現較高程度的開放態度，只是這種意願能否超越口頭說說的階段仍不明朗。

不過，美中雙方仍都意識到全球對AI的疑慮。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）22日告訴美國財經媒體CNBC，兩國在峰會前正討論建立AI事件溝通管道，以協助判斷「AI最主要的風險是什麼」。

川習會 CNN 峰會 川普 習近平

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