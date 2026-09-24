習近平抵美獲川普高規格接待 美媒：表面文章恐高於實質成果

中國國家主席習近平當地時間23日傍晚抵達美國展開國是訪問，美國總統川普親自接機並舉行歡迎儀式。專家指出，這場盛大的紅毯禮遇顯示，雙方對「表面文章」的重視可能還高於實質成果，背後也各有國內政治考量。

華爾街日報23日報導，習近平希望將此次訪美定性為「國是訪問」，這是外交禮儀的最高規格，也是習近平時隔11年再次對美國進行國是訪問。參與籌備的人士稱，在華盛頓同意北京方面的要求之前，雙方曾就這次訪問的外交定位反覆交鋒，暗中博弈。

報導表示，這次美中雙方都格外重視會晤的場面與氣氛，與過往情況不同。過去美方較著重會談能否取得具體成果，中方則更重視禮儀、面子與受到尊重；但這一次，川普與習近平都希望營造良好的會晤氛圍，成為雙方少見的共同目標。

川普這次給予習近平盛大的紅毯禮遇，回敬5月在北京習近平的高規格接待。一名白宮高級官員稱，川普希望給習近平留下好印象，並在11月期中選舉前保持關係穩定。

據報導，北京方面的政策顧問表示，習近平堅持此次訪美的接待規格比照他先前在北京接待川普的安排，包括兩天訪問行程及國宴等，是希望藉此樹立大國領袖的形象，讓世人看見他作為中國領導人訪問世界最強大的國家，對方的總統是以平等身份接待他的。

報導引述華府智庫「亞洲集團」（Asia Group）合夥人、前美國資深外交官康達（Daniel Kritenbrink）表示，「雙方似乎都把表面文章置於優先位置，甚至高於實質內容」。他說，這些禮遇背後其實有策略考量，川普試圖為美中關係建立某種規範與約束，而川普身邊不少顧問則更傾向以強硬、對抗的方式處理對中關係。

他還指出，一場顯示習近平在海外贏得尊重的會晤，將在中國產生積極效應。報導指，雖然習近平對權力的掌控依然穩固，但周圍的壓力也在聚集，包括經濟疲弱，共軍高層遭大規模清洗，以及明年中共二十一大將面臨領導層改組。此外，在最近的印度之行中，習近平的健康狀況也引起猜測。

報導說，美中官員表示，川普與習近平都不打算在影響兩國關係的核心爭議上作出太多讓步，包括先進科技、尤其人工智慧（AI）的主導權之爭，以及日益升高的地緣政治影響力競逐。

至於會談的實質內容，雙方都經過精心把控，真正棘手的問題不會擺上台面。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，美國半導體出口管制等最有利的籌碼，沒有列入議程。雙方正推動非敏感商品的貿易往來，中方以消費品及低技術產品為主，美方則包括能源與農產品等。

報導指出，此次訪問最大的懸念是，這些漸進式舉措，包括貿易委員會（Board of Trade）以及AI對話機制，是否只是流於表面。美國全國商會（U.S.Chamber of Commerce）前高層人士薄邁倫（MyronBrilliant）表示，「討論AI、貿易和技術是有益的，但討論本身既不是戰略，也不是成果」。

報導說，這場精心安排的會晤，並不是為了產生成果，也不能提供任何保證。對習近平而言，他將自己在中國的聲望押在難以預測的對手川普身上，賭這場會晤能否平穩順暢，不生枝節。