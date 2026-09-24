美軍跪地擦紅毯迎習近平！12秒畫面曝光 美網友炸鍋：太丟臉

中國大陸國家主席習近平攜夫人彭麗媛於台灣時間24日凌晨5時40分正式抵達華府，展開為期3天的國是訪問，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞親自前往華府近郊安德魯聯合基地接機。不過，就在習近平步出專機前，多名美軍人員跪在地上緊急整理、擦拭紅毯的畫面曝光後，迅速在美國社群瘋傳，引發部分網友反彈，甚至有人直呼「太丟臉」。

香港南華早報報導，這段長約12秒的影片顯示，習近平走出專機前幾分鐘，多名身穿制服的美軍人員跪在停機坪上，匆忙將長約30公尺的紅毯鋪平並清理乾淨。當時中國外交部長王毅、外交部禮賓司司長洪磊等官員已站在專機艙門口，居高臨下看著美方人員整理紅毯。

川普此次給予習近平罕見的高規格接待。美國總統親自前往安德魯聯合基地停機坪迎接外國領袖相當少見，上一次類似情況可追溯至1962年，時任總統甘迺迪前往基地迎接英國首相麥克米倫（Harold Macmillan）。

除了川普夫婦親自接機，美方還安排2架B-1轟炸機、6架F-16及6架F-22戰機飛越上空，並出動儀仗隊、鳴放21響禮炮。習近平與彭麗媛步下舷梯後，川普夫婦就在舷梯下方迎接。

然而，美軍跪地整理紅毯的短短12秒畫面曝光後，隨即在美國社群引發批評。在美中地緣政治競爭持續之際，部分網友認為這樣的畫面有損美軍形象。一名網友直呼「太丟臉」，另有人拿川普接待其他國家領袖的方式相比，批評「普亭和習近平得到紅毯待遇，澤倫斯基和卡尼卻受到冷落，這就看得出川普把誰當成盟友」。

曾任美國海軍陸戰隊戰鬥機飛行員、肯塔基州民主黨政治人物麥格拉斯（Amy McGrath）也加入批評，表示美軍官兵宣誓效忠，「不是為了在討好威權領袖自尊的場面中充當道具」。

南華早報指出，這起插曲也凸顯美中對外交禮賓文化的差異。北京高度重視外交禮節與「面子」，重大迎賓場合通常會事先精心安排每項細節；相較之下，美方的外交儀式較具臨場彈性，對儀式細節的要求也有所不同。

不過，分析人士提醒，不宜從紅毯等禮賓安排過度解讀美中關係。

值得注意的是，機場接機本身也是中國外交禮賓的重要一環。川普今年5月訪問北京時，中方由國家副主席韓正前往迎接。韓正雖已於2022年卸任中共中央政治局常委，但目前擔任國家副主席，在中國國家領導人序列中仍居高位。