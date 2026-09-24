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蘇姿丰將出席川習國宴 盼科技生態系統維持穩定

中央社／ 華聖頓23日綜合外電報導
美國第一夫人梅蘭妮亞．川普23日在紐約證券交易所和超微（AMD）總裁暨執行長蘇姿丰（Lisa Su，左）一同鳴起開盤鐘。法新社
美國第一夫人梅蘭妮亞．川普23日在紐約證券交易所和超微（AMD）總裁暨執行長蘇姿丰（Lisa Su，左）一同鳴起開盤鐘。法新社

由於美國在人工智慧（AI）與半導體產業取得領導地位，仍是當前核心的經濟與國家安全議題，超微公司（AMD）董事長兼執行長蘇姿丰表示，她將出席總統川普為中國國家主席習近平舉行的國宴。

蘇姿丰昨天在紐約證券交易參加頌揚商界女性的爐邊談話時告訴福斯財經新聞網（FOX Business）主持人克拉曼（Liz Claman）：「我很榮幸地宣布，我將參加明晚的晚宴。能出席那場晚宴…是一種榮幸。」

蘇姿丰說：「習主席與川普總統之間的高峰會影響深遠、至關重要。我認為，科技是我們仰賴全球生態系統共同合作的領域之一。所以，是的，我們正急切地關注會談成果。事實上，我們希望確保全球科技生態系統能維持良好的穩定性。」

她將與其他知名的美國科技領袖一同出席，包括特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳與蘋果（Apple）執行董事長庫克（Tim Cook）。這些科技領袖是在AI發展、AI模型與驅動AI模型的晶片獲取管道等議題引發地緣政治緊張下，預計將出席川普為習近平舉行的國宴。

美中正在競相開發性能日益強大的AI工具，而這成了美中關係緊張的根源之一。中國取得用來驅動先進AI模型的專用晶片管道，因美國對先進半導體實施出口管制而受到限制，包括針對輝達的產品。

川普總統最近將AI描述為史上可能最偉大的工業革命。隨著對運算能力的需求增加，業界領袖面臨雙重責任，既要擴展美國技術，又要建立技術防範措施。

蘇姿丰說：「我是AI樂觀主義者。你知道，我當然會這麼說…而且，我不是因為我從事科技業才這麼說。就科技帶來的力量而言，以我過去30多年職涯所見的一切來看，這是我所見過最強大的技術。」

蘇姿丰繼續說：「世界將對AI抱持非常大的企圖心。世界也應該對AI抱持極大的企圖心。我認為，作為科技公司與美國的生態系統，我們必須持續保持進取心，同時也必須確保大家齊心協力，意識到我們必須建立對AI的信任。這一點絕對沒有妥協的空間，我們必須建立對AI的信任。」

川普 習近平 川習會

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