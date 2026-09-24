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川習會明登場！共和黨4參議員催放行對台軍售 國務卿回應揭卡關考量

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國國務卿魯比歐23日會晤俄羅斯外長拉夫羅夫後受訪。路透
美國國務卿魯比歐23日會晤俄羅斯外長拉夫羅夫後受訪。路透

路透報導，中國大陸國家主席習近平抵達華府展開3天國是訪問之際，4名共和黨聯邦參議員23日聯名致函川普政府，要求釋出超過150億美元遭擱置的對台安全援助與軍售，並對總統川普將台灣形容為與北京交涉的談判籌碼表達憂心。國務卿魯比歐同日回應，軍售不能只看台灣，美方還必須考量自身在全球各地的軍事需求，以及美國的工業產能與國防工業基礎。

前參院多數黨領袖、肯塔基州參議員麥康諾（Mitch McConnell）、德州參議員柯寧（John Cornyn）、阿拉斯加州參議員穆考斯基（Lisa Murkowski），以及北卡羅來納州參議員提里斯（Thom Tillis），聯名致函魯比歐及國防部長赫塞斯。

4人在信中點名3筆遭延宕的對台安全資源，包括國會已編列、但國務院尚未推動的3億美元「外國軍事融資」（FMF）、國防部尚未動用的10億美元資金，以及川普政府遲遲未批准、總額約140億美元的對台軍售案。

4名參議員直言：「我們對川普總統在與習近平及中國共產黨交涉時，將台灣形容為『非常好的談判籌碼』感到憂心。」他們進一步警告，如果美國為了維持外交表象，反而不向夥伴提供關鍵嚇阻能力，「很難想像美國要如何在印太地區令人信服地展現影響力與嚇阻力」。

國會山報報導，魯比歐23日在紐約出席聯合國大會期間被問到對台軍售時表示，美方評估軍售不能只著眼於單一地區，還必須在全球軍事需求與美國國防工業產能之間取得平衡。

魯比歐說：「大家以為我們看待軍售，只會聚焦在某一個特定地區。其實很大一部分還涉及我們的工業產能和國防工業基礎。」他強調，這並非單獨針對台灣，「我們一旦把某樣東西賣出去，就代表自己手上沒有了。未來可以再取得，但現在就是沒有。」

他進一步解釋，美國無論向台灣或任何其他國家出售武器，都必須先衡量美軍在世界其他地區的需求，以及「我們是否有餘裕出售某樣東西，因為我們自己可能也需要」。

這項爭議正值川習會登場前夕。路透先前引述知情人士報導，習近平料將在此行援引1982年美中聯合公報，向川普施壓，要求美國全面停止對台軍售。

川普政府去年12月曾批准總額110億美元的對台軍售案，規模創歷來新高，但另一筆約140億美元軍售案已遭擱置數月。川普今年5月在北京與習近平舉行峰會後表示，他決定暫時擱置這筆軍售，並將其形容為與北京交涉時「非常好的談判籌碼」。

路透指出，共和黨國會議員鮮少公開質疑川普政府的作法。此次聯署的4人中，麥康諾、柯寧與提里斯都將在今年底卸任，僅穆考斯基會繼續留任參議院。

川普 習近平 川習會

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