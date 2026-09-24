習近平訪美書面講話 稱中美和平共處歷史邏輯沒變

大陸國家主席習近平稍早乘專機已抵達美國華盛頓進行國是訪問，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞前往華府近郊安德魯聯合基地迎接。新華社稱，習近平發表書面講話表示，「實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。」

新華社指，習近平和夫人彭麗媛抵達華盛頓安德魯聯合基地時，川普和夫人梅蘭妮亞熱情迎接。川普表示，很高興在華盛頓接待習近平主席和彭麗媛女士，這是一次舉世矚目的訪問。習近平主席是偉大的領導人，這是一個偉大的時刻。我期待同習近平主席深入交換意見，推動兩國關係發展。

同時，美方也有兒童代表向習、彭獻上鮮花，「禮兵分列紅毯兩側致敬，軍樂團奏中美兩國國歌，現場鳴放21響禮炮，戰機飛越致敬。」

報導提到，習近平發表書面講話，稱「代表中國人民向美國人民致以誠摯問候和良好祝願」，習表示，中國和美國都是偉大的國家，中國人民和美國人民都是偉大的人民。中美兩國人民長期友好交往，雙方利益深度交融，兩國應該成為夥伴而不是對手，實現中華民族偉大復興和讓美國再次偉大，完全可以並行不悖、相互成就、造福世界。

習近平也提到，川普5月訪問中國時，「我們同意構建中美建設性戰略穩定關係，為未來中美關係發展作出戰略指引。中美雙方應該相向而行，推動形成合作為主、競爭有度、分歧可控、和平可期的穩定關係，走出一條新時代中美兩個大國正確相處之道。」

習在書面講話中提及，「世界在發展，時代在變化，但中美兩國和平共處的歷史邏輯沒有變，兩國人民友好交往的良好願望沒有變，國際社會對中美兩國的普遍期待沒有變。」

他表示，期待與川普總統就關乎兩國關係和世界局勢的重大問題深入交流，不斷豐富中美建設性戰略穩定關係內涵，拓展中美各領域交流合作空間。「我也期待同美國各界人士廣泛接觸、厚植友誼。相信在雙方共同努力下，這次訪問一定會取得豐碩成果，為兩國人民增進福祉，為世界和平增添希望。」

報導稱，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇、大陸外長王毅等陪同人員同機抵達。先期抵達的中共中央政治局委員、大陸國務院副總理何立峰，陸駐美大使謝鋒也到機場迎接。