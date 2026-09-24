影／接機遇B-1轟炸機巨響！川普瞬間呲牙咧嘴 習近平超淡定

每日郵報報導，中國大陸國家主席習近平攜夫人彭麗媛在台灣時間24日凌晨抵達華府展開國是訪問，美國總統川普夫婦親赴安德魯聯合基地迎接，現場卻出現一段插曲。2架B-1轟炸機飛越上空發出巨響，川普一度呲牙咧嘴，隨後短暫露出笑容；站在一旁的習近平則面不改色，兩人反應形成鮮明對比。

習近平與夫人彭麗媛搭乘專機抵達安德魯聯合基地後，美方以盛大陣仗迎接。美軍官兵在停機坪列隊致敬，軍樂隊現場演奏，後方還可見美軍戰機及空軍一號，美方人員並將長達100英尺（約30公尺）的紅毯一路鋪至習近平專機前。

迎賓儀式期間，2架B-1轟炸機以巨大轟鳴聲飛越基地上空。川普聽到震耳欲聾的巨響時一度呲牙咧嘴，接著短暫露出笑容；身旁的習近平則始終面不改色，沒有明顯反應。

川普與第一夫人梅蘭妮亞在習近平專機旁迎接習近平與彭麗媛，川普與習近平還在停機坪交談數分鐘。由於現場風勢強勁，加上飛機引擎巨大聲響，無法聽清兩人究竟談了什麼。

報導提到，川普過去曾嘲諷前總統歐巴馬高規格接待習近平。2012年，川普曾在社群平台批評歐巴馬以完整禮賓儀式、音樂和禮炮迎接習近平，直言「大錯特錯」。如今川普重返白宮後，自己親赴安德魯聯合基地迎接習近平。

習近平此次訪美為期3天，接下來將與川普舉行雙邊會談，議題預料涵蓋美中貿易、科技、台灣及伊朗等；白宮24日晚間也將舉行國宴，以高規格禮遇接待習近平夫婦。