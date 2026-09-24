親迎習近平後首發聲！川普證實川習會將談1關鍵問題

香港南華早報報導，美國總統川普23日親赴華府近郊安德魯聯合基地迎接中國大陸國家主席習近平後，返回白宮接受媒體提問，證實接下來與習近平會談時將討論伊朗問題。他也透露，為習近平舉行的國宴賓客爆滿，直言「真希望」正在興建的新宴會廳明晚就能啟用。

被問到習近平訪美期間是否會討論伊朗問題，川普明確表示：「我會談到這件事，以及許多其他議題。」他並稱，包括伊朗議題在內，「一切都在推進中」，但未進一步透露兩人將如何討論伊朗問題。

川普隨後談到正在興建的白宮宴會廳，表示目前工程進度超前，當天才剛完成第一根柱子的相關工程，北側主體結構也已大致完成，接下來將陸續裝上高強度玻璃。

談到為習近平舉行的國宴，川普說：「真希望明晚就能用上它，因為我們明晚為習主席舉行的活動已經座無虛席。」

有記者詢問川普，是否認同美國反恐主管所稱，來自中國的芬太尼應被視為另一種形式的戰爭。川普僅表示，「那不是好事」，接著強調，中國已因此面臨關稅，「受到非常嚴厲的懲罰」。