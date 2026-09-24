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哪些大陸官員隨習近平訪問美國？下機名單出爐

最低工資審議會今登場…有望連11漲 拚月薪突破3萬元

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專家：北京拿到想要的！川普高規格迎習近平 美中加碼延長貿易休兵

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國大陸國家主席習近平（左）23日抵達華府展開國是訪問，美國總統川普（右）罕見親赴安德魯聯合基地迎接習近平與夫人彭麗媛（中）。歐新社
中國大陸國家主席習近平（左）23日抵達華府展開國是訪問，美國總統川普（右）罕見親赴安德魯聯合基地迎接習近平與夫人彭麗媛（中）。歐新社

中國大陸國家主席習近平23日抵達華府展開國是訪問，美國總統川普罕見親赴安德魯聯合基地迎接習近平與夫人彭麗媛，不僅鋪設紅毯、美軍列隊致敬，還安排美軍轟炸機飛越上空。幾乎同一時間，美國財長貝森特宣布，美中同意將貿易休戰延長2個月至明年1月10日。

歐巴馬政府時期美國國務院官員、現任「亞洲協會政策研究所」研究員羅素（Danny Russel）直言，川普已經給了習近平「北京想要的東西」，讓北京取得有力素材，證明中國領導人受到美國總統非比尋常的高度重視，「北京會在國內及國際上利用這一幕，展現中國及習近平日益提升的地位」。羅素警告，這未必符合美國利益，因為北京很可能把這種程度的禮讓與遷就視為軟弱的訊號。

習近平與彭麗媛於美東時間23日傍晚6時前抵達華府近郊安德魯聯合基地，川普與第一夫人梅蘭妮亞親自接機。川普上前與習近平夫婦握手，隨後與習近平沿著紅毯前進，兩側由美軍官兵列隊致敬，美國空軍樂隊演奏中美兩國國歌，現場鳴放禮炮，2架轟炸機更飛越上空致意。

川普是約60年來首位在安德魯聯合基地迎接外國領袖的美國總統，教宗訪美除外；上一次已是1962年美國前總統甘迺迪迎接英國首相麥米倫（Harold Macmillan）。川普也是近代首位親自在停機坪迎接中國領導人的美國總統，習近平2015年國是訪美時，僅由時任副總統拜登接機。彭博認為，更接近此次規格的歷史案例，是1959年冷戰期間艾森豪（Dwight D. Eisenhower）迎接蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）。

就在習近平抵達前後，貝森特宣布，美中同意延長貿易休兵至明年1月10日。他接受福斯新聞訪問時表示：「我不知道能否達成一項更大的協議。」

習近平抵達華府後，中國外交部發布書面聲明表示，相信此次訪問將取得「豐碩成果」。

不過，外界對川習會取得重大突破的期待仍不高，美中在貿易、台灣及人工智慧競爭等議題仍存在深刻分歧。外媒多報導，習近平此行未率領中國企業高層代表團同行，降低峰會期間達成大型商業協議的可能性。

曾任拜登政府國家安全會議中國事務主任、現任布魯金斯研究所研究員的秦江南（Jonathan Czin）表示，川普如此大費周章，給予美國最大地緣政治競爭對手這種程度的尊重，相當引人注目，「目前仍不清楚川普究竟從習近平手中換得什麼」。

美國大學中國問題學者托里吉安（Joseph Torigian）也認為，白宮顯然有意打破過往慣例，以強而有力的尊重姿態為峰會揭幕、替會談定調，也符合川普一貫相信國際政治很大程度取決於個人關係的思維。

曾任拜登政府官員、現任哥倫比亞大學學者的格維茲（Julian Gewirtz）則指出，過去美中關係中，北京通常是爭取赴華府進行國是訪問的一方，美國也會把這項待遇當成談判籌碼；如今情勢似乎反了過來，「習近平給了川普想要的盛大場面，但美國究竟能獲得哪些實質利益，目前仍完全不清楚。」

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