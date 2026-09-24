川普罕見高規格迎習近平 美中貿易休兵再延兩個月

美國財政部長貝森特宣布，美中同意將貿易休兵延長兩個月，期限延至明年1月10日。中國大陸國家主席習近平周三抵達華府，展開11年來首度對美國是訪問；美國總統川普親赴機場迎接，為周四的會談揭開序幕。

習近平夫婦於美東時間周三傍晚6時前抵達華府近郊的安德魯斯聯合基地。川普在機場與兩人握手。除教宗來訪外，約60年來未曾有美國總統在這座機場迎接外國領袖。

貝森特大約在同一時間宣布，美中去年達成、旨在壓低雙方關稅的協議，將延長至明年1月10日。他接受福斯新聞訪問時說：「我不知道能否達成更大的協議。」

習近平抵達後，大陸外交部發布他的書面聲明。習近平表示，他有信心此行將取得「豐碩成果」。白宮行程顯示，川普周四上午將為習近平舉行正式歡迎儀式，並稱這次訪問是美中關係的「重要里程碑」。

貿易休兵延長，加上川普親赴機場迎接，使會談有了較正面的開場。不過，曾任拜登政府國家安全會議中國事務主任、現任布魯金斯研究所學者的席恩（Jonathan Czin）說，川普如此大費周章，禮遇美國的主要地緣政治對手，令人訝異；他究竟從習近平換得了什麼，目前仍不清楚。

美國總統通常在白宮以正式儀式迎接外國領袖。習近平2015年訪問華府時，赴機場迎接的是時任副總統拜登。川普此次打破慣例，也讓北京有機會向國內民眾呈現中國大陸與美國平起平坐的畫面。

習近平此行之前，中國大陸已在去年的關稅戰中，憑藉對稀土供應的掌控迫使川普讓步。川普則希望推動中國大陸履行採購美國農產品和飛機的承諾，並建立AI議題的溝通管道。

外界對重大突破的期待仍低。從貿易、台灣到AI競爭，美中分歧依舊。習近平如今預料也不會帶領中國大陸企業高層隨行，使川普偏好的大型商業協議更難在訪問期間出爐。知悉內情的人士另透露，一批可能涉及敏感技術的F-35匿蹤戰機零件，不明原因被轉運至香港，已由中國大陸政府取得；這起事件也可能在會談中被提及。

上一次有美國總統在安德魯斯聯合基地迎接教宗以外的外國領袖，是甘迺迪1962年迎接英國首相麥米倫。不過，彭博經濟研究的Adam Farrar認為，更可相比的是冷戰期間，艾森豪1959年迎接蘇聯領導人赫魯雪夫。當年艾森豪希望藉此改變冷戰走向；川普這次盛大接待習近平，會談重點則較偏向管控緊張關係。

川普今年5月訪問北京時，在機場迎接他的是中國大陸國家副主席韓正，現場還有儀隊和數百名揮旗兒童。隔天，習近平在天安門廣場旁的人民大會堂前迎接川普。

周三，川普和習近平走過美軍官兵列隊兩旁的紅毯。美國空軍軍樂隊演奏兩國國歌，現場施放禮炮，兩架B-2轟炸機也飛越上空。美利堅大學學者唐志學（Joseph Torigian）認為，白宮打破接待慣例，藉由盛大禮遇為會談營造氣氛，也符合川普重視領袖私人關係的作風。

近年習近平出訪時，北韓領導人金正恩和哈薩克總統托卡葉夫等人也曾赴機場迎接。川普去年則在阿拉斯加一座空軍基地，於停機坪迎接俄羅斯總統普亭。

曾任拜登政府官員、現任哥倫比亞大學學者葛維茲（Julian Gewirtz）認為，川普對習近平展現了格外隆重的禮遇。過去北京爭取赴華府進行國是訪問，美國也以此作為談判籌碼；如今情勢似乎倒了過來：習近平給了川普想要的盛大場面，美國能取得什麼實質成果，仍不清楚。