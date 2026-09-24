快訊

哪些大陸官員隨習近平訪問美國？下機名單出爐

最低工資審議會今登場…有望連11漲 拚月薪突破3萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

川普罕見高規格迎習近平 美中貿易休兵再延兩個月

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國總統川普親赴機場迎接習近平，為周四的會談揭開序幕。法新社
美國總統川普親赴機場迎接習近平，為周四的會談揭開序幕。法新社

美國財政部長貝森特宣布，美中同意將貿易休兵延長兩個月，期限延至明年1月10日。中國大陸國家主席習近平周三抵達華府，展開11年來首度對美國是訪問；美國總統川普親赴機場迎接，為周四的會談揭開序幕。

習近平夫婦於美東時間周三傍晚6時前抵達華府近郊的安德魯斯聯合基地。川普在機場與兩人握手。除教宗來訪外，約60年來未曾有美國總統在這座機場迎接外國領袖。

貝森特大約在同一時間宣布，美中去年達成、旨在壓低雙方關稅的協議，將延長至明年1月10日。他接受福斯新聞訪問時說：「我不知道能否達成更大的協議。」

習近平抵達後，大陸外交部發布他的書面聲明。習近平表示，他有信心此行將取得「豐碩成果」。白宮行程顯示，川普周四上午將為習近平舉行正式歡迎儀式，並稱這次訪問是美中關係的「重要里程碑」。

貿易休兵延長，加上川普親赴機場迎接，使會談有了較正面的開場。不過，曾任拜登政府國家安全會議中國事務主任、現任布魯金斯研究所學者的席恩（Jonathan Czin）說，川普如此大費周章，禮遇美國的主要地緣政治對手，令人訝異；他究竟從習近平換得了什麼，目前仍不清楚。

美國總統通常在白宮以正式儀式迎接外國領袖。習近平2015年訪問華府時，赴機場迎接的是時任副總統拜登。川普此次打破慣例，也讓北京有機會向國內民眾呈現中國大陸與美國平起平坐的畫面。

習近平此行之前，中國大陸已在去年的關稅戰中，憑藉對稀土供應的掌控迫使川普讓步。川普則希望推動中國大陸履行採購美國農產品和飛機的承諾，並建立AI議題的溝通管道。

外界對重大突破的期待仍低。從貿易、台灣到AI競爭，美中分歧依舊。習近平如今預料也不會帶領中國大陸企業高層隨行，使川普偏好的大型商業協議更難在訪問期間出爐。知悉內情的人士另透露，一批可能涉及敏感技術的F-35匿蹤戰機零件，不明原因被轉運至香港，已由中國大陸政府取得；這起事件也可能在會談中被提及。

上一次有美國總統在安德魯斯聯合基地迎接教宗以外的外國領袖，是甘迺迪1962年迎接英國首相麥米倫。不過，彭博經濟研究的Adam Farrar認為，更可相比的是冷戰期間，艾森豪1959年迎接蘇聯領導人赫魯雪夫。當年艾森豪希望藉此改變冷戰走向；川普這次盛大接待習近平，會談重點則較偏向管控緊張關係。

川普今年5月訪問北京時，在機場迎接他的是中國大陸國家副主席韓正，現場還有儀隊和數百名揮旗兒童。隔天，習近平在天安門廣場旁的人民大會堂前迎接川普。

周三，川普和習近平走過美軍官兵列隊兩旁的紅毯。美國空軍軍樂隊演奏兩國國歌，現場施放禮炮，兩架B-2轟炸機也飛越上空。美利堅大學學者唐志學（Joseph Torigian）認為，白宮打破接待慣例，藉由盛大禮遇為會談營造氣氛，也符合川普重視領袖私人關係的作風。

近年習近平出訪時，北韓領導人金正恩和哈薩克總統托卡葉夫等人也曾赴機場迎接。川普去年則在阿拉斯加一座空軍基地，於停機坪迎接俄羅斯總統普亭。

曾任拜登政府官員、現任哥倫比亞大學學者葛維茲（Julian Gewirtz）認為，川普對習近平展現了格外隆重的禮遇。過去北京爭取赴華府進行國是訪問，美國也以此作為談判籌碼；如今情勢似乎倒了過來：習近平給了川普想要的盛大場面，美國能取得什麼實質成果，仍不清楚。

貿易休兵延長，加上川普親赴機場迎接，使<a href='/search/tagging/2/川習會' rel='川習會' data-rel='/2/125679' class='tag'><strong>川習會</strong></a>有了較正面的開場。法新社
貿易休兵延長，加上川普親赴機場迎接，使川習會有了較正面的開場。法新社

習近平 川普 美中貿易 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／川習會今登場…川普親接機 安排高規格歡迎儀式

華郵：川習會重排場缺共識 密集會晤已讓美國收斂公開挺台

美媒曝習近平訪美要求最高規格禮遇 川普點頭有策略考量

習近平專機啟程訪美！從台灣到AI 川習會六大關鍵議題一次看

相關新聞

影／川習會今登場…川普親接機 安排高規格歡迎儀式

中國大陸國家主席習近平廿三日傍晚（台灣時間廿四日清晨）抵達華府，展開三天國是訪問，美國總統川普親自前往安德魯聯合基地接機，並在白宮安排軍機飛越等高規格歡迎儀式。這次訪問的排場與象徵意義，可能比實質政策突破更受關注。

貝森特稱美中同意將貿易休戰延長兩個月至1月10日

美國財政部長貝森特表示，他和中國大陸副總理何立峰已同意將「釜山協議」延長兩個月。

親迎習近平後首發聲！川普證實川習會將談1關鍵問題

香港南華早報報導，美國總統川普23日親赴華府近郊安德魯聯合基地迎接中國大陸國家主席習近平後，返回白宮接受媒體提問，證實接下來與習近平會談時將討論伊朗問題。他也透露，為習近平舉行的國宴賓客爆滿，直言「真希望」正在興建的新宴會廳明晚就能啟用。

專家：北京拿到想要的！川普高規格迎習近平 美中加碼延長貿易休兵

中國大陸國家主席習近平23日抵達華府展開國是訪問，美國總統川普罕見親赴安德魯聯合基地迎接習近平與夫人彭麗媛，不僅鋪設紅毯、美軍列隊致敬，還安排美軍轟炸機飛越上空。幾乎同一時間，美國財長貝森特宣布，美中同意將貿易休戰延長2個月至明年1月10日。

川普罕見高規格迎習近平 美中貿易休兵再延兩個月

美國財政部長貝森特宣布，美中同意將貿易休兵延長兩個月，期限延至明年1月10日。中國大陸國家主席習近平周三抵達華府，展開11年來首度對美國是訪問；美國總統川普親赴機場迎接，為周四的會談揭開序幕。

川普親迎習近平畫面曝！紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

中國大陸國家主席習近平於台灣時間24日凌晨5時40分正式抵達華府，展開為期3天的國是訪問，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞親自前往華府近郊安德魯聯合基地接機。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。