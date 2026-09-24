川普親迎習近平畫面曝！紅毯握手寒暄 21響禮炮、B-1轟炸機致意

中國大陸國家主席習近平攜夫人彭麗媛於台灣時間24日凌晨5時40分正式抵達華府，展開為期3天的國是訪問。 路透

中國大陸國家主席習近平於台灣時間24日凌晨5時40分正式抵達華府，展開為期3天的國是訪問，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞親自前往華府近郊安德魯聯合基地接機。

根據現場畫面，習近平與夫人彭麗媛步下專機後，川普隨即上前迎接，川習兩人在紅毯上握手寒暄交談。習近平也向川普介紹隨行的中方官員，川普逐一握手致意。

現場以隆重軍禮迎接習近平夫婦，包括奏起兩國國歌、美國陸軍鳴放21響禮炮，美軍軍機也飛越安德魯聯合基地上空，其中包括2架B-1超音速轟炸機。川習兩人也一同面向媒體合影，為習近平此次國是訪問揭開序幕。

陪同習近平出訪者還有中共中央政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇，以及中共中央政治局委員兼外交部長王毅等。

這是繼5月川習在北京會晤後，美中元首再次面對面，也是習近平自2015年9月以來，時隔11年再度踏上美國。

安德魯聯合基地停機坪稍早已擺出大陣仗迎接習近平，包括逾10架F-16、F-22戰機及4門禮炮。