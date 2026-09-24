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睽違11年訪美！習近平專機約5:40抵達華府展開國是訪問

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國大陸國家主席習近平於台灣時間24日凌晨5時40分正式抵達華府，展開為期3天的國是訪問。圖/截自Reuters在YT的影音
中國大陸國家主席習近平於台灣時間24日凌晨5時40分正式抵達華府，展開為期3天的國是訪問。圖/截自Reuters在YT的影音

中國大陸國家主席習近平於台灣時間24日凌晨5時40分正式抵達華府，展開為期3天的國是訪問，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞親自前往華府近郊安德魯聯合基地接機，給予習近平罕見禮遇。這是繼5月川習在北京會晤後，美中元首再次面對面，也是習近平自2015年9月以來，時隔11年再度踏上美國。

陪同習近平出訪者還有中共中央政治局常委兼中央辦公廳主任蔡奇，以及中共中央政治局委員兼外交部長王毅等。

回顧川普今年5月訪問中國時，是由中國大陸國家副主席韓正接機，當時中方安排約100名青年男女分站紅地毯兩側，以齊一的肢體動作揮舞美中兩國國旗，迎接川普下機。

川習預計美東時間24日舉行會晤，預料聚焦美中貿易、波音與農產品採購、稀土與科技管制、台灣、美伊戰爭及人工智慧等議題。

中國大陸國家主席習近平於台灣時間24日凌晨抵達華府，展開為期3天的國是訪問。路透
中國大陸國家主席習近平於台灣時間24日凌晨抵達華府，展開為期3天的國是訪問。路透

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