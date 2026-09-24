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影／習近平將抵華府！川普夫婦親迎 逾10架戰機4門禮炮大陣仗曝光
中國大陸國家主席習近平即將於台灣時間24日凌晨抵達華府，美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞稍早已登上陸戰隊一號，從白宮直升機坪起飛，前往華府近郊安德魯聯合基地親自迎接習近平。BBC記者稍早直擊基地現場表示，停機坪已擺出大陣仗迎接習近平，包括逾10架F-16、F-22戰機及4門禮炮，記者形容自己多年來隨白宮團隊數十次進出這座基地，「從未見過這樣的陣仗」。
美國保守派媒體人道格提（Eric Daugherty）稍早也在社群發文表示，川普已與梅蘭妮亞登上陸戰隊一號，從白宮直升機坪起飛，前往安德魯聯合基地迎接習近平。
這場接機格外罕見，上一次有美國總統親自在安德魯基地迎接外國領袖，已是1962年時任總統甘迺迪迎接英國首相麥克米倫（Harold Macmillan）。
BBC記者表示，安德魯聯合基地停機坪已分別為美中媒體架設2座大型攝影台，現場約有十多組美國電視採訪團隊，除了主要電視網，也有大批保守派及親「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營的媒體到場。
更引人注目的是，攝影台一側停放至少12架美軍戰機，包括F-16及美軍最先進戰機之一的F-22；另一側則架設4門迎賓禮炮，大批身穿制服的美軍人員也已在現場準備。
BBC記者指出，安德魯聯合基地平時迎送川普幾乎沒有太多排場，川普抵達後通常只是在登機前決定是否停下來接受媒體提問，但這次迎接習近平的規模明顯不同。
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