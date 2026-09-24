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習近平抵美前數小時！何立峰、貝森特緊急會晤「處理未完議題」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國財長貝森特（左）與中國大陸國務院副總理何立峰（右）20日在紐約會晤，為川習會鋪路。美聯社
美國財長貝森特（左）與中國大陸國務院副總理何立峰（右）20日在紐約會晤，為川習會鋪路。美聯社

香港南華早報23日報導，中國大陸國家主席習近平訪美前幾小時，中國國務院副總理何立峰與美國財長貝森特臨時舉行會談，處理20日紐約會談「一些未完成的議題」。

習近平23日啟程訪問美國，飛航追蹤網站顯示，他的專機波音747編號B-2482於下午2時左右從北京起飛，預計台灣時間24日凌晨抵達華府。

何立峰與貝森特的這場臨時會談在華府世界銀行總部舉行。貝森特在前往會場途中受訪福斯新聞表示：「我們20日還有一些事情沒有談完。我們希望維持戰略穩定，但這必須建立在互惠與公平的基礎上。」

貝森特會後在社群發文表示，他與何立峰就美中經濟關係進行「實質討論」，為川習會預做準備。他表示，雙方討論持續聚焦於爭取「有意義的承諾」，以保障美國勞工、農民及企業，同時推進美國經濟與國家安全利益。

貝森特還說，中方20日提出擴大交易規模的想法，而美方對於無論是繼續維持釜山協議，或是評估更大交易案，都持開放態度。

貝森特與何立峰20日才在紐約摩根大通辦公室進行長達8小時談判，美國貿易代表葛里爾也出席。雙方會後同意啟動人工智慧（AI）對話，並推動美中雙邊貿易機制正式運作。

不過，川習會登場前，美中仍在延長釜山協議及中國企業赴美投資等議題上存在分歧。美國貿易代表葛里爾表示，由於中國稀土出口限制等問題尚未解決，預料本周不會宣布延長協議，但雙方都有意延長，仍可在11月10日到期前繼續磋商。知情人士形容，目前談判猶如「影子拳擊」虛晃出招，雙方都在設法增加自身籌碼。

另一方面，美中已同意推動規模較小的關稅優惠貿易機制，雙方各自挑選非敏感產業及產品，額度上限各為300億美元；AI領域則擬建立常態溝通與事故通報機制，共同因應失控AI代理程式及非國家行為者等風險。貝森特並透露，美中經貿團隊預計約兩個月後在深圳APEC峰會期間再度會面。

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