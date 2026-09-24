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川習會前夕 美財長：對延長美中貿易休戰持開放態度

中央社／ 華盛頓23日綜合外電報導

美國財長貝森特（Scott Bessent）今天表示，美方對延長11月10日到期的美中貿易休戰持開放態度，也考慮達成規模可能更大的貿易協議。

路透社報導，貝森特是在結束與中國國務院副總理何立峰會面後作此表述，這是他4天內第2度與何立峰會談，未透露美中可能達成的更大貿易協議細節。美國總統川普與中國國家主席習近平預計明天在白宮進一步討論相關議題。

貝森特告訴記者：「中方週日提出達成更大協議的構想，而考量到今年可能成為歷史性的一年，兩國領袖最多可能會面4次-這是第2次，接著將在深圳，然後在邁阿密。」

他指出：「我們對繼續維持釜山安排，或探討更大規模的協議，都持開放態度。我們兩種方案都可以接受，會以美國人民的最佳利益為優先。」

貝森特與何立峰會面是在華府世界銀行（WorldBank）總部舉行，他稍早時形容這場會談是為了在川習會前處理一些「未完成的事務」，並稱川普政府希望以「互惠與公平」為基礎維持戰略穩定。

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