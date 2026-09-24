川習會 陸商界若隨行 按例應已赴美

中國大陸國家主席習近平廿三日飛抵華府進行國是訪問。南華早報獨家報導，消息人士透露，中美兩國對可能宣布的投資案存在分歧，使預計陪同習近平赴美的中國企業代表團能否成行增添變數。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨主持例行記者會。路透記者提問，是否會有大陸企業家代表團隨習近平一同訪美？郭嘉昆僅回應，「我沒有相關的信息」。

值得注意的是，習近平近期赴吉爾吉斯、印度時，中國貿促會均曾組織企業家代表團赴當地交流，但這次迄今卻未見相關消息。

習近平二○一七年訪美時，沒有中國企業高層陪同。不過，二○一五年習在歐巴馬政府時期訪美國，包括阿里巴巴的馬雲和騰訊控股的馬化騰等中國知名企業領袖，曾陪同習近平訪美。

美國企業高層會和總統一起搭乘空軍一號，中國企業領袖更可能另行赴美，二○一五年便是如此，當時大多數企業領袖早在習近平出發前數天就已抵達美國。