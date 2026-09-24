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川習會接待規格 習堅持享最高層級禮遇

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

中國大陸國家主席習近平希望這趟美國行以「國是訪問」規格進行，享有最高層級外交禮遇，包括儀隊、廿一響禮炮以及在白宮南草坪舉行正式歡迎儀式。華爾街日報廿二日報導，雙方花了數周才就相關安排達成協議。

比起本周可能在華府宣布的內容，圍繞訪問名稱展開的低調角力，更能說明這場峰會真正重點。

北京的政策顧問表示，習堅持美方接待規格應與北京相當，包括同樣為期兩天的訪問及國宴，希望藉此展現他受到世界最強大國家總統以平等地位接待。

這次習近平與川普都希望這場會面在外界看來成功。對兩個幾乎互不讓步的政府而言，雙方同樣重視場面，本身就是罕見轉變。

美國國務院前亞太事務助卿康達認為，川普不少顧問更傾向以強硬方式應對中國，但川普給予習近平高規格禮遇有策略考量，希望藉此讓美中關係維持一定秩序。

峰會可能觸及的實質議題都刻意維持在有限範圍內，更棘手的問題則不會擺上談判桌。美國貿易代表葛里爾更表示，華府最強大的籌碼，也就是半導體出口管制，甚至不在討論範圍內。

華爾街日報指出，盛大儀式是一場賭注，並非成功保證，對習近平尤其如此；他把自己的國內聲望押在峰會能否順利進行，但面對的卻是最難以預測的川普。華府分析人士表示，川普可能某天一早醒來，突然認為對中國太過軟弱。

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