快訊

不用調高健保費！明年健保總額破兆元 連3年成長率達上限5.5%

聽新聞
0:00 / 0:00

通報機制 貝森特、何立峰建AI熱線

聯合報／ 編譯周辰陽張佑生／綜合報導
美國財政部長貝森特（左）與中國大陸國務院副總理何立峰（右）廿日在紐約會談，提出一項新的ＡＩ安全「通報機制」。美聯社
美國財政部長貝森特（左）與中國大陸國務院副總理何立峰（右）廿日在紐約會談，提出一項新的ＡＩ安全「通報機制」。美聯社

美國財政部長貝森特與中國大陸國務院副總理何立峰廿日會面時，提出一項新的人工智慧（ＡＩ）安全「通報機制」。四名知情人士表示，這項提議其實就是在兩名官員之間建立直接溝通管道。美中都承認ＡＩ可能帶來共同國安風險，但兩國都不願為了安全讓競爭力受限，這將成為川習會最難處理的新課題之一。

路透報導，美國財政部長貝森特可能成為總統川普的新任ＡＩ負責人。川普上周表示，打算任命一名被稱為「ＡＩ沙皇」的顧問，並成立一支「ＡＩ部隊」。

此時正值美國國會議員愈來愈擔心ＡＩ帶來的風險。但川普多次淡化外界對ＡＩ的疑慮，認為沒有必要加強監管。

美中預計約兩個月後在深圳再次討論ＡＩ，議題可能包括失控代理人、非國家行為者利用ＡＩ發動網攻，以及生物武器等風險。

川習將於廿四日在華府會談，人工智慧成為雙方新焦點。兩國官員正籌備ＡＩ對話，並討論建立通報國安風險的熱線；美方同時持續批評中國企業複製美國ＡＩ模型。廿四日晚間的國宴預料還將有OpenAI、Google與輝達等高層出席。

Politico廿二日獨家報導，知情人士表示，一旦發生涉及國家安全的ＡＩ相關事件，ＡＩ安全「通報機制」這條管道將允許貝森特與何立峰彼此聯絡。一名人士表示：「這個對話機制基本上就是貝森特和何立峰，不是一個由專家組成的正式機構。」

這項「通報機制」不是一套讓兩國政府通報或共同因應ＡＩ威脅的正式系統。對一直要求美中在ＡＩ議題上加強協調的人士而言，這樣的安排顯然令人失望。

儘管外界日益擔憂愈來愈強大的ＡＩ帶來國家安全風險，但中美兩國在先進晶片管制等議題上存在嚴重分歧。這項「通報機制」也凸顯，川習本周會面前，雙方在ＡＩ合作方面的目標仍相對有限。

紐約時報報導美國愈來愈擔心ＡＩ可能協助中國發動網攻、破解軍事密碼，也有人主張進一步限制中國取得美國晶片與其他ＡＩ技術。川普卻採取相對寬鬆路線。

一些專家肯定美中增加ＡＩ對話的構想。上海美國商會會長鄭藝說：「我認為兩國業界都感覺到，至少有必要就ＡＩ治理展開某種形式的對話。」

問題在於雙方缺乏互信。美國指控中國企業透過「蒸餾」手法取得美國ＡＩ技術，並考慮加強半導體出口管制；中國則擔心，美方提出的安全規則其實是要把自身技術優勢固定下來。ＣＳＩＳ資深顧問卡根因此認為，目前很難建立超越象徵意義的機制。

川普 習近平 川習會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會前美中AI拚輸贏 卻先談風險熱線

美中有「AI通報新制」其實就貝森特、何立峰兩人的熱線

川習二會AI過招／美中AI會談 習訪美前談得成？

習近平專機啟程訪美！從台灣到AI 川習會六大關鍵議題一次看

相關新聞

川習會今登場 川普親接機

中國大陸國家主席習近平廿三日傍晚（台灣時間廿四日清晨）抵達華府，展開三天國是訪問，美國總統川普親自前往安德魯聯合基地接機，並在白宮安排軍機飛越等高規格歡迎儀式。這次訪問的排場與象徵意義，可能比實質政策突破更受關注。

川習會 陸商界若隨行 按例應已赴美

中國大陸國家主席習近平廿三日飛抵華府進行國是訪問。南華早報獨家報導，消息人士透露，中美兩國對可能宣布的投資案存在分歧，使預計陪同習近平赴美的中國企業代表團能否成行增添變數。

川習會前 謝鋒：4條紅線不容挑戰

在川習會前夕，大陸駐美大使謝鋒表示，「台灣議題、民主人權、道路制度、發展權利」是四條紅線不容挑戰。他指出「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。美方務必恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎之又慎處理台灣問題」。

通報機制 貝森特、何立峰建AI熱線

美國財政部長貝森特與中國大陸國務院副總理何立峰廿日會面時，提出一項新的人工智慧（ＡＩ）安全「通報機制」。四名知情人士表示，這項提議其實就是在兩名官員之間建立直接溝通管道。美中都承認ＡＩ可能帶來共同國安風險，但兩國都不願為了安全讓競爭力受限，這將成為川習會最難處理的新課題之一。

美中台博弈／軍售當籌碼 美中新默契 聯手降溫台海

五月的川習一會，川普對台灣問題的讓步，出乎大家的意料之外，現在九月的川習二會，傳習近平將向川普施壓，要求依「八一七公報」停止對台軍售，同時要求美國停止交付台灣已訂購的武器。

川習會接待規格 習堅持享最高層級禮遇

中國大陸國家主席習近平希望這趟美國行以「國是訪問」規格進行，享有最高層級外交禮遇，包括儀隊、廿一響禮炮以及在白宮南草坪舉行正式歡迎儀式。華爾街日報廿二日報導，雙方花了數周才就相關安排達成協議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。