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川習會今登場 川普親接機

聯合報／ 編譯周辰陽、記者陳湘瑾／綜合報導
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）去年十月在南韓釜山會面。習近平抵美將進行國是訪問，川普高規格接待。路透
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）去年十月在南韓釜山會面。習近平抵美將進行國是訪問，川普高規格接待。路透

中國大陸國家主席習近平廿三日傍晚（台灣時間廿四日清晨）抵達華府，展開三天國是訪問，美國總統川普親自前往安德魯聯合基地接機，並在白宮安排軍機飛越等高規格歡迎儀式。這次訪問的排場與象徵意義，可能比實質政策突破更受關注。

彭麗媛、蔡奇、王毅同行

央視昨日傍晚報導，習近平乘專機離開北京，應川普邀請對美國進行國是訪問。報導指出，陪同習近平出訪者包括夫人彭麗媛、中央辦公廳主任蔡奇、外交部長王毅等。

這是習近平事隔十一年赴美國是訪問，也是川普重返白宮後兩人第三度會面。川普廿二日在紐約聯合國大會受訪談到即將舉行的白宮川習會表示：「我們會談很多事情，這會是一場很棒的會面。我們的關係非常好。」

白宮廿四日舉行正式歡迎儀式，四七九名美軍儀隊參與，並由Ｂ│2「幽靈」轟炸機及四架Ｆ│22「猛禽」戰鬥機飛越致意，展現罕見高規格接待。兩人將就人工智慧（ＡＩ）、貿易、關鍵礦產、半導體出口管制及台灣等議題交換意見，川普還安排國宴、參訪及表演等活動。

外界關注貿易休戰協議

此次峰會最直接的目標，是維持去年達成、將於十一月到期的美中貿易休戰協議。

美國暫緩大幅提高大陸商品關稅，大陸則放寬稀土出口限制。外界將關注雙方是否宣布延長休戰。

ＢＢＣ報導，美中官員廿二日在聯合國大會期間舉行貿易談判，重點包括貿易議題及農產品出口，但在習近平出發前並未取得實質進展。

台灣是另一項敏感議題。川普已擱置一項一四○億美元對台軍售案，並稱這項軍售是與中方談判的籌碼，路透報導，習近平將要求川普停止對台軍售。

此次峰會特殊之處是美方議程主要由財長貝森特團隊推動，而非國務院或國安會主導。華盛頓郵報報導，熟悉峰會規畫的人士指出，雙方在重大議題幾乎沒有共識，但都希望峰會順利舉行。

高規格接待因此受到關注。依照中方禮賓慣例，習近平擔任國家主席以來，從未在機場與外國領導人會面；川普也從未前往安德魯基地迎接外國領袖，如此安排被視為對習近平的特殊示好。外交關係協會研究員薩克斯指出，川普親自接機加上軍機飛越等歡迎場面，待遇規格「前所未見」。

共和黨籍參院軍事委員會主席維克批評白宮不該如此盛大接待習近平，他呼籲川普在會談中關注台灣、維吾爾族和其他人權問題，並詢問大陸大舉擴軍及支持伊朗的目的。

預計本周將有數以千計示威者在華府集結，抗議西藏、新疆和香港問題。英國首相柏能在紐約聯合國大會期間與川普會談，向川普提及黎智英案，並籲請川普向習近平表達關切。

人工智慧可能端上檯面

人工智慧可能成為此次峰會的新議題。美中正展開ＡＩ科技競爭，川普將ＡＩ視為美國經濟及全球權力的重要戰場，中國方面則持續推動ＡＩ產業發展。分析家認為，雙方可能討論ＡＩ合作方式，但要達成重大協議機率不高。

川普 習近平 川習會

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