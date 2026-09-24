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美中領導人華府會面 AI競速…都不想踩煞車

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

從貿易到台灣等一系列棘手問題，美中領導人都將利用這次華府會面機會磋商，在人工智慧（AI）發展方面，兩國都不想放慢腳步，預料會訂出更明確防護欄，而非限制發展速度。

彭博資訊報導，當矽谷在討論AI毀滅人類可能性時，華府和北京似乎更在意全球科技霸權歸屬，兩國均未顯露想要放慢AI發展意圖。

Anthropic共同創辦人阿莫戴等AI界大咖日前相繼警告放任AI發展的危險後，川普幾乎立刻駁斥對AI減速的呼籲，稱其為「騙局」，並誓言要維持美國領導地位。

北京方面認為幾乎沒有理由減速，部分原因是已落後美國（雖差距正在縮小），且美國限制了輝達先進晶片供應。

不過雙方正就關鍵風險嘗試建立共識，美國財長貝森特表示，他20日在紐約與中國官員開會時，已提議兩國為AI突發事件建立緊急熱線，並討論了對話機制。

中國大陸也並非完全忽視這項先進科技的風險。The Information本周報導，大陸監管機關正在調查月之暗面和DeepSeek可能存在的資料外流事件，凸顯北京加強監管的決心，尤其是在敏感內容方面。

但任何就這些領域達成的協議，都必須克服彼此的深度不信任。

顧問公司亞洲集團合夥人陳澍表示，「由於互信度低，兩國合作仍然有限」，北京仍然認為華府試圖壓制大陸在AI和其他新興科技方面的崛起，這種想法將影響未來合作步伐和範圍。

川普 習近平 川習會

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