美媒：川習會難有實質突破 只是維持脆弱的休戰

美國總統川普23日在華盛頓高規格迎接到訪的中國大陸國家主席習近平夫婦，但美國媒體形容，在中東戰事持續、期中選舉前景不樂觀之際，這場為期三天的國是訪問，看起來一團和氣的表象，只是維持兩個超級大國之間脆弱的休戰。

場面隆重，但政策內涵可能不多，雙方都已降低對取得突破或爆發衝突的預期，在長期分歧上取得突破的機率不高。

大陸央視昨（23）日傍晚報導，中國大陸國家主席習近平乘專機離開北京，應美國總統川普邀請，對美國進行國是訪問。報導指出，陪同習近平出訪的有：習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等。

中國駐美大使謝鋒23日在《人民日報》發表署名文章，提出四點主張，針對中美競爭問題，指出不能再設「矽幕」、更不能搞人工智慧版「星球大戰」，並強調台灣問題、民主人權、道路制度、發展權利四條紅線不容挑戰。

習近平這次對美進行國是訪問，外界關注是否有大陸企業家代表團同行。大陸外交部昨稱，「沒有相關的信息」。

川普於當地時間23日晚間在馬里蘭州安德魯斯聯合基地跑道上，親自迎接習近平並舉行抵達儀式，創美國總統首次為中國領導人接機紀錄，顯然是對習近平的特殊示好。屆時將有近480名軍人參加，一架B-2「幽靈」轟炸機和四架F-22「猛禽」戰鬥機將進行飛越表演。

這也是習近平2015年以來首次對美國進行國是訪問。依中國嚴格禮賓規定，習近平擔任國家主席以來，從未在機場與外國領導人會面。習近平正試圖鞏固自己的政治遺產，將自己塑造成2025年關稅戰中敢於與華府正面對峙的人。習近平即將進入高度敏感政治時期，並將在明年底中共21大達到高峰。外界預期屆時他將取得第四個任期，再執政五年。

由於美中長期競爭背後根本問題難以解決，川普與習近平尋求的都是盛大場面與穩定，而非具體成果。

川普與習近平今年可能還會再會面兩次。這種密集會晤，已讓美國對台灣的公開支持有所收斂、減緩中國支持伊朗引發的負面影響，也讓北京得以悄悄擴大在印太地區的軍事影響力，在公開層面卻幾乎未付出代價。

南京大學國際關係學院院長朱鋒表示，中方此行主要目標，也包括在兩國國內都營造良好峰會氛圍，遏制在中方看來美國誇大中國AI威脅的做法，並堅持北京在台灣問題最重要的紅線。