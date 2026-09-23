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川習會恐擱置台灣議題？分析指美中猜忌心重 AI達「2點協議」就算成功

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
今年第二次「川習會」24日登場，分析師認為可能擱置棘手議題，但針對人工智慧（AI）、伊朗戰爭等議題達成範圍狹隘的粗略共識。路透社
今年第二次「川習會」24日登場，分析師認為可能擱置棘手議題，但針對人工智慧（AI）、伊朗戰爭等議題達成範圍狹隘的粗略共識。路透社

今年第二次「川習會」訂於24日登場，基於美中彼此猜忌心重，分析師認為川習二會可能擱置科技競爭、貿易轉運、台灣等棘手議題，但可望就人工智慧（AI）、伊朗戰爭等議題達成範圍狹隘的粗略共識。

MarketWatch報導，牛津經濟研究院分析師團隊發布研究報告預測，本周美中高峰會最可信的結果，可能既「狹隘」又「可逆」，包括有限度的關稅減免，加強在農產品和飛機等領域的採購承諾，或更多程序性的協議，或把「合作」承諾局限於包括AI安全性和伊朗在內的特定議題，讓更棘手的科技競爭、轉運和台灣議題懸而未決。

至於舉世關注的AI護欄議題，觀察家認為，川習二會不太可能達成重大協議，但若能有些微進展，仍然是好消息。

前美國東亞情報官員、現任芝加哥全球事務委員會（CCGA）高級研究員希爾說：「這場會議有關AI的結果，將是最重要的指標。美中在某些議題上必須合作，卻又因零和心態和雙方聚焦競爭而極難合作，AI議題是最佳例子。」

Raymond James分析師團隊認為，這次川習會可能不會對「現有的半導體出口管制做出重大改變，也可能不會同意放緩前沿AI發展步調」，但「建立持久的溝通管道本身，就意義重大」。

亞洲協會政策研究所（ASPI）「中國分析中心」高級研究員葛雷林表示，川習二會若能就AI議題達成兩點共識，就可視之為成功。

一，美中之間建立如美國財長貝森特日前描述的「AI熱線」，藉此機制互相提醒可能影響國安的AI事件。

二，承諾在11月於深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會上繼續討論。

葛雷林說：「光是這兩點AI相關協議，我認為就算成功，更別提周四會談可能產生其他成果。」

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