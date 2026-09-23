應川普邀請赴美！習近平搭專機離開北京 彭麗媛、蔡奇、王毅等陪同

川習會登場在即，美國智庫專家甘思德預期，最可能的成果是延長去年釜山峰會達成的貿易休戰，但難以扭轉美中整體僵局。而中國已在防範美國可能重新升級局勢，以及在台灣兩岸問題上取得一些進展，美國今年內恐難迫使中國在重大問題上讓步。

2026-09-23 18:08