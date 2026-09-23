川習二會陸企代表團恐生變？川普與習近平對投資案分歧 陸方低調回應

大陸國家主席習近平將赴美國與美國總統川普於今年「川習二會」，但外媒指由於雙方對可能宣布的投資案存有分歧，使預計陪同習近平赴美的陸企代表團可能生變。23日下午大陸外交部記者會上，發言人郭嘉昆被問到此事時僅低調回應「我沒有相關的信息」。

23日，大陸外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會，路透記者問，是否會有中國企業家代表團隨習近平主席一同訪美？大陸外交部方面可否確認有關消息？郭僅表示沒有相關信息。

《南華早報》稍早指，此行中國多家知名企業預計將加入代表團，包括比亞迪、寧德時代及小米等，但另名消息人士稱，截至上周相關計畫仍未敲定，最終也可能不會有中國企業代表團陪同習近平出訪。

報導也提到，即使中國企業團參與赴會，禮賓安排也可能與美方不同，可能另行赴美，不同於美企高層搭乘空軍一號。