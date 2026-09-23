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預計出席川習會國宴 馬斯克央視專訪稱習近平是「偉大的領袖」
川習會將於明天登場，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克今天接受中國大陸官媒中央電視台（CCTV）專訪時，盛讚中國國家主席習近平是「偉大的領袖」。
路透社報導，馬斯克（Elon Musk）指出，大陸各地新建的高樓與基礎設施，都是進步的具體展現，並稱「在他任內，大陸經濟蓬勃發展…光是走在街頭，就能明顯感受到大陸一般民眾生活日益富裕」。
美國總統川普明天將與習近平舉行今年第2度會面，並且將舉辦白宮國宴，馬斯克預計將和其他美國企業執行長一同出席。
馬斯克在這次專訪中，也談到特斯拉位於上海的全球最大製造中心，形容當地團隊「極具才華、勤勉且值得信賴」。
他說：「特斯拉上海廠是一顆瑰寶，去過那裡的人都覺得它非常漂亮。」
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