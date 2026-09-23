習近平訪美前 川普對華態度似乎收斂

一段時間來，川普政府沒有威脅對中國進口商品加征新的關稅，也沒有放言進一步收緊美國對華出口技術，這一現象同以往峰會前頻繁釋放強硬信號形成反差。

專家指出，主要原因在於，中國幾乎完全掌控著稀土礦產供應鏈。去年，川普宣布對中國加征高額關稅後，中國快速采取反制措施，限制了稀土出口，全球稀土供應鏈斷裂，兩國貿易戰隨即告一段落。

中國的行動，事實上限制了華盛頓對北京施壓的空間，使中國在與美國持續多年的科技競爭中，獲得了更大的戰略優勢。

美國智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）研究員、前美國貿易官員基爾克裡斯（Emily Kilcrease）表示：「美國以及川普政府如今同中國打交道時，情形已經發生了根本變化。鑑於去年夏天發生的一系列事件，包括中國實施稀土出口管制，他們已經無法再像過去那樣采取高度脅迫、過度擴張的方式，因為他們知道，最終可能不得不收回部分措施。」

根據美國管理咨詢公司艾睿鉑（AlixPartners）的數據，中國控制著全球約七成的稀土開采，85%的稀土精煉能力，以及約90%的稀土金屬合金和磁體生產能力。釔、鏑等稀土元素是汽車制造、芯片生產和國防工業等戰略產業的關鍵原料，構成全球供應鏈中的重要瓶頸環節。

對華限制措施力度減弱

近期以來，川普政府對中國采取了一些打壓措施，但專家認為，這些舉措的力度，明顯弱於以往，並在峰會數月前便已公布，這樣做很可能是避免會晤前激怒北京。

例如，今年6月，美國國防部指控阿裡巴巴、比亞迪等企業為中國軍方提供支持。

7月，美國財長貝森特（Scott Bessent）威脅稱，任何涉嫌復制美國人工智能模型的中國人工智能企業，都可能面臨制裁。

同月，美國又以涉嫌侵犯人權為由，禁止從43家中國企業進口產品；禁止進口部分外國生產的新型機器人和逆變器，目標對准中企。

曾在拜登政府任職的白宮官員哈雷爾（Peter Harrell）表示，在經歷了稀土危機之後，川普政府感受到在中國施壓面前自身的脆弱性，因此正在尋求「穩定和安全地獲取關鍵礦產資源」。

專家：兩人博弈，習近平勝出

就在本月，川普總統談到習近平時說，「他是一位偉大的紳士；我們相處得很好，」「我們有著非常良好的貿易關系，你知道，他們是競爭對手，但我們與習近平主席的關系非常好。」

法新社評論認為，川普總統在很多問題上，都對習近平網開一面。他也曾試圖用關稅對抗中國，但結果是適得其反。由於無法改變中國，川普轉而采取了熱情款待的方式。

川普總統今年5月訪問了北京，兩位領導人今年在國際峰會上還有兩次面談的機會。據悉，在習近平到訪之前，川普已在白宮南草坪准備好了直升機停機坪，並遺憾地表示，他的宴會廳尚無法接待中國領導人。

國際危機組織高級顧問康明凱（Michael Kovrig）表示，「川普大幅改變了對華策略，因為他最初試圖用超高關稅和出口限制的策略失敗了」，「習近平和川普展開了一場權力博弈，習近平勝出。」

康明凱曾是加拿大外交官。當年華為財務官孟晚舟在加拿大軟禁後，中國拘留了康明凱。他指出，川普在很大程度上，削弱了能夠對中國施加壓力的經濟和國家安全聯盟。

美國共和黨議員穆勒納爾（John Moolenaar）一直主張對華采取強硬立場。他是眾議院中國問題特別委員會主席，在接受路透社采訪時，穆勒納爾表示，「川普總統正以強勢姿態，進入這次峰會。」

然而，華盛頓地緣政治智庫Silverado Policy Accelerator聯合創始人阿爾佩羅維奇（Dmitri Alperovitch）認為，在美國找到關鍵礦產替代供應來源之前，華盛頓不太可能采取更激進的對華行動。他在上周一場有關中美競爭的活動中預測，「自去年釜山會晤以來，中美雙方實際上處於一種微妙而脆弱的休戰狀態，我認為，這種狀態仍將繼續維持下去。」

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