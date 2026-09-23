川習會 中國學者：建立戰略穩定達成可控競爭

美國總統川普與中國國家主席習近平預計24日在華府會面，是兩人今年5月在北京會晤後的再次會面。中國學者認為，5月川習會確立「建設性戰略穩定關係」，此次會晤可望進一步充實相關內涵，達成可控競爭。

外界普遍預料，這次川習會將觸及關稅、人工智慧（AI）、農產品、稀土、伊朗及台灣等議題。此外，是否有中國企業高階主管隨行訪美備受關注，先前傳出的名單即包括比亞迪、小米、寧德時代等中企的負責人。一旦成行，象徵美中在經貿問題上有望達成更多共識。

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯向中央社表示，今年5月川習會晤最重要的是確定了「中美戰略穩定關係」。從目前召開的一系列磋商，可以看到中美關係的穩定性，但也存在需要進一步發展的內涵。相信這次會晤，雙方會就如何充實、強化關係穩定有更多探討。

在美中雙方合作領域上，包承柯認為，在經貿領域已經有新的安排，中國已向美國購買農產品，這是落實第一階段會晤，現在雙方談的是針對300億美元的減稅安排，預計雙方領導人會晤後會有新的公布；而川普也曾提出希望中國的稀土能穩定供應美國的主張。

包承柯表示，中美在全球戰略層面的合作仍比較充分。以伊朗問題、俄羅斯問題而言，中美都有不少共同利益。在伊朗問題上，雙方對荷莫茲海峽自由航行權看法相當；在俄烏戰爭上，中美都希望和平解決，中國期盼往來歐洲的貨運列車不會受到戰爭影響。雙方可尋找更多合作空間，以維持全球秩序穩定。

他說，台灣議題一直是中美領導人會談內容中的重要因素。關於美國對台軍售議題，中方希望美方有更明確的說法，並避免增加不必要風險。這些都涉及美國自身態度與對台政策的調整。

至於美中在人工智慧（AI）領域的合作，由於AI攸關國安、經濟競爭力及軍事能力，美中可能展開AI領域對話。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯在北京香山論壇接受媒體採訪時表示，中美需要坐下來談AI發展的風險，以及各自採取了哪些措施緩解風險。目前全球90%的AI能力集中在中美兩國，雙方應為AI領域制定一套規則。

吳心伯坦言，在AI問題上，中美還沒有啟動政府間的對話，在雙方真正就此達成重要共識之前「還有很長的路要走」，中美之間的AI競爭已經持續了一段時間，美國想盡一切辦法來遏制、放慢中國在AI領域的進展。且美方想通過提議與中國展開AI對話，進而發展另一種拖延中國AI發展的策略，「因此中國必須非常小心」。

包承柯則認為，現今看來兩國不能無限度地進行AI競爭，而是要把過度競爭控制住，讓AI領域的競爭維持在可控狀態。