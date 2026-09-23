快訊

習近平專機啟程訪美！從台灣到AI 川習會六大關鍵議題一次看

日本二手書店湧詭異大單！逾50噸書籍出口美國 疑被「餵食AI」

一根菸燒光楊梅物流中心2.5萬坪倉儲 拆櫃工和物流連帶賠償逾8.7億

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會 中國學者：建立戰略穩定達成可控競爭

中央社／ 北京23日電
美國總統川普與中國國家主席習近平預計24日在華府會面，是兩人今年5月在北京會晤後的再次會面。路透
美國總統川普與中國國家主席習近平預計24日在華府會面，是兩人今年5月在北京會晤後的再次會面。路透

美國總統川普與中國國家主席習近平預計24日在華府會面，是兩人今年5月在北京會晤後的再次會面。中國學者認為，5月川習會確立「建設性戰略穩定關係」，此次會晤可望進一步充實相關內涵，達成可控競爭。

外界普遍預料，這次川習會將觸及關稅、人工智慧（AI）、農產品、稀土、伊朗及台灣等議題。此外，是否有中國企業高階主管隨行訪美備受關注，先前傳出的名單即包括比亞迪、小米、寧德時代等中企的負責人。一旦成行，象徵美中在經貿問題上有望達成更多共識。

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯向中央社表示，今年5月川習會晤最重要的是確定了「中美戰略穩定關係」。從目前召開的一系列磋商，可以看到中美關係的穩定性，但也存在需要進一步發展的內涵。相信這次會晤，雙方會就如何充實、強化關係穩定有更多探討。

在美中雙方合作領域上，包承柯認為，在經貿領域已經有新的安排，中國已向美國購買農產品，這是落實第一階段會晤，現在雙方談的是針對300億美元的減稅安排，預計雙方領導人會晤後會有新的公布；而川普也曾提出希望中國的稀土能穩定供應美國的主張。

包承柯表示，中美在全球戰略層面的合作仍比較充分。以伊朗問題、俄羅斯問題而言，中美都有不少共同利益。在伊朗問題上，雙方對荷莫茲海峽自由航行權看法相當；在俄烏戰爭上，中美都希望和平解決，中國期盼往來歐洲的貨運列車不會受到戰爭影響。雙方可尋找更多合作空間，以維持全球秩序穩定。

他說，台灣議題一直是中美領導人會談內容中的重要因素。關於美國對台軍售議題，中方希望美方有更明確的說法，並避免增加不必要風險。這些都涉及美國自身態度與對台政策的調整。

至於美中在人工智慧（AI）領域的合作，由於AI攸關國安、經濟競爭力及軍事能力，美中可能展開AI領域對話。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯在北京香山論壇接受媒體採訪時表示，中美需要坐下來談AI發展的風險，以及各自採取了哪些措施緩解風險。目前全球90%的AI能力集中在中美兩國，雙方應為AI領域制定一套規則。

吳心伯坦言，在AI問題上，中美還沒有啟動政府間的對話，在雙方真正就此達成重要共識之前「還有很長的路要走」，中美之間的AI競爭已經持續了一段時間，美國想盡一切辦法來遏制、放慢中國在AI領域的進展。且美方想通過提議與中國展開AI對話，進而發展另一種拖延中國AI發展的策略，「因此中國必須非常小心」。

包承柯則認為，現今看來兩國不能無限度地進行AI競爭，而是要把過度競爭控制住，讓AI領域的競爭維持在可控狀態。

川習會 戰略 習近平

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會登場 中國學者：美中都想避免衝突

川習會前中國大使喊話：美中有分歧不可怕 關鍵在建設性管控

美學者看川習會：預期習將提台灣、川普應挺維護台海現狀

川習二會前 美中同意設AI對話機制、將延長對中關稅休兵

相關新聞

習近平專機啟程訪美！從台灣到AI 川習會六大關鍵議題一次看

中國大陸國家主席習近平23日啟程訪問美國，飛航追蹤網站顯示，他的專機波音747編號B-2482於下午二時左右從北京起飛，預計台灣時間24日凌晨抵達華府。美國總統川普與習近平之後將舉行兩人今年第二度會面，從貿易、台灣、伊朗，再到人工智慧，路透盤點雙方將在白宮交手的六大關鍵議題。

川習會政治現實落差…紐時：川普有2顧慮 習近平占盡優勢

中國國家主席習近平與美國總統川普本周在華府會面時，兩人所處的政治環境截然不同。川普受到11月期中選舉與美伊戰爭制約；習近平則準備打破慣例再掌權5年。紐約時報22日指出，這種政治現實落差，讓習近平占有優勢。

地方交流到大國外交…從年輕縣官到國家主席 習近平41年來11度訪美

川習會即將登場，英國BBC盤點中國國家主席習近平41年來的訪美歷程，見證其從年輕縣官到國家主席的身分轉換。而習近平這次為了與川普會談選擇缺席聯合國大會，也凸顯中國把最高層外交重心放在美中關係的策略。

美媒曝習近平訪美要求最高規格禮遇 川普點頭有策略考量

中國大陸國家主席習近平希望即將展開的美國之行以「國是訪問」規格進行，享有最高層級外交禮遇，包括儀隊、21響禮炮，以及在白宮南草坪舉行正式歡迎儀式。華爾街日報22日報導，雙方花了數周才就相關安排達成協議。

中企團可能不隨習訪美？重大商業交易恐難達成

華爾街日報報導，知情人士表示，中國國家主席習近平本周訪問華府並與川普總統會面時，不太可能攜同企業高層代表團隨行，這降低了外界對本次川習會達成重大商業交易的預期。

川習會6道題 川普選前想拿大單 北京盼美「反台獨」

川普與習近平24日將在白宮會面。美中貿易休戰能延長多久，以及稀土、對台軍售和伊朗戰爭怎麼談，是這次峰會的主要看點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。